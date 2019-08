Álvarez Agis: "El tipo de cambio en $ 60 es de 'recontra equilibrio' de la balanza de pagos"

En la Bolsa de Comercio, el economista de confianza de Alberto Fernández, Emmanuel Álvarez Agis se refirió a la crisis de confianza que viven los mercados y al salto del dólar de los últimos días.

Agis aclaró varias veces que no hablaba en nombre del candidato del Frente de Todos, sino que sus análisis son a título personal y remarcó que "no hay fundamentos" en la situación económica que expliquen la corrida contra el peso.

Invitado por la sociedad de bolsa Allaria & Ledesma, Agis tuvo oportunidad de compartir escenario con el ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central, Luis "Toto" Caputto, con el que, sorpresivamente coincidió en varios puntos.

Agis comenzó su presentación citando a Keynes "El mercado puede permanecer irracional más tiempo que usted puede permanecer solvente. Me doy el gusto de parafrasearlo: los políticos pueden permanecer irracionales más tiempo del que todos podemos permanecer solventes", dijo en clara referencia a los tironeos políticos que se dieron esta semana, luego del batacazo de la oposición en las PASO.

"El tipo de cambio real de $ 47 estaba bien y el de $ 60 es de recontra equilibrio de la balanza de pago", aseguro aunque advirtió: "Pero es muy bajo si los políticos permanecen irracionales mucho tiempo más".

El ex viceministro de economía del kirchnerismo, afirmó: "El principal error de la política del Fondo fue la política monetaria, no la política fiscal. El Fondo pifió durante mucho tiempo la política monetaria, hasta que llegamos a esta situación inédita donde conseguimos que el Fondo nos deje intervenir", dijo y reconoció que en 2018 celebró que el Banco Central de Caputo "defendiera" la moneda al intervenir en el mercado de cambios en la corrida contra el peso.

"El Fondo no entendió que estaba en un país bimonetario: y pidió dejar flotar la moneda. No entendió la naturaleza monetaria del problema Argentino", dijo.

Respecto a la crisis de confianza que atraviesa Argentina en los mercados, Agis remarcó varias veces: "Esto no es 2001, no tiene nada que ver con el 2001. En 2020 tenemos que rollear u$s 14 mil millones. Estamos hablando de default porque estamos locos. El mercado dice que la plata la tenemos, pero estamos locos", dijo y señaló que el proximo Gobierno, sea quien sea, debe apuntar a conseguir nuevos términos del acuerdo con el FMI. "Debemos pasar de un stand by a un extended fund facilities. No nos puede fundir el fondo. Hay mucho espacio para transformar esto en algo que no sea grecia", dijo.

En varios puntos, el economista remarcó que los problemas que enfrenta el país en este momento de recambio de Gobierno son "políticos" y no "de fundamentals". "Sólo los estúpidos transforman un problema de liquidez en uno de solvencia. Tenemos que lograr que la política entienda que un tipo de cambio de $ 60 está bien", enfatizó y agregó: "Un buen compromiso es decir: defendamos el dólar en $ 60, pero no nos compremos en $42. Si el BCRA está cuidando las reservas se las está cuidando al próximo presidente".

Con respecto a un eventual control de capitales, tema que asusta a los inversores y esta semana tocó Felipe Solá, Álvarez Agis descartó la efectividad de este tipo de medidas en la situación actual: "Los controles de cuenta capital, razonables, no el cepo, son algo se puede hacer cuando se solucionó el problema. Antes no porque son contraproducentes", dijo.

Respecto al panorama que plantea una "transición del Gobierno" aseguró: "La confianza la tenemos que recuperar sin que estemos en el escenario nefasto del doble comando. Lo que hay que hacer es echarle nafta al fuego, pero si te metés a apagarlo, también lo obstaculizas. Es un equilibrio muy delgado"

Su compañero de panel, Toto Caputo, afirmó: "Hay que dar una señal política: es la de hoy”, dijo en referencia al diálogo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. “Son pequeñas señales políticas y económicas. Es importante no hacer macanas. No da para que tengamos esta crisis. En términos de fundamentals la situación de argentina no amerita el tipo de crisis que están avizorando algunos ni de cerca. No hay ninguna necesidad"

Respecto al tipo de cambio, Caputo dijo: "Hay que mirar tres cosas: el nivel del tipo de cambio, estamos en el TCRM más alto de los últimos diez años. En segunda medida hay que mirar, en qué etapa de dolarización del mercado está. No es lo mismo el prioblema de mayo/junio del año pasado, el problema que enfrenta hoy el BCRA que es un problema de oferta. No hay una demanda fenomenal de dólares, sino que cuando nadie vende el mercado sube. Hay que tener cuidado con eso. No es serio que el BCRA deje devaluar su moneda todos los días"