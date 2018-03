Aluar cayó 4,76% y el Merval sumó su tercera caída consecutiva

Los papeles de Aluar cayeron 4,76 por ciento, a 14 pesos cada uno, y lideraron los ajustes dentro del Merval, que sumó su tercera baja consecutiva al retroceder 0,31%, hasta situarse en las 32.723,14 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras pérdidas más importantes las registraron Petrobras Brasil (3,10%), San Miguel (2,70%), y Agrometal (2,42%).

El total negociado en acciones ascendió a 627.314.115 pesos, con un balance de 53 papeles en baja, 35 en alza, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

"En cambio, las subas más importantes las registraron BHIP (Banco Hipotecario), con una suba de 4,51%, y BYMA, con un alza de 3,04% y SUPV (Supervielle), con un avance de 1,91%", detalló Nicolas Chiesa, senior trader de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

"Mañana se conocerá el dato de permisos de construcción e inicios de vivienda en los Estados Unidos, y este dato será seguido muy de cerca por los inversores a nivel mundial", agregó Chiesa.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,32%, el AY24 subió 0,55%, el Descuento en dólares retrocedió 0,20%, el Descuento en pesos se desvalorizó 0,23%, el Par en dólares perdió 1,23%, el Par en pesos cedió 0,33%, el PR13 mejoró 0,60%, y el PR15 se contrajo 0,34%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) restó 0,78% ($ 165), el TVPP (en pesos) se depreció 1,53% ($ 8,37), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) avanzó 1,14% ($ 177).

"En la rueda de hoy la tasa del tesoro de 10 años de Estados Unidos finalizó con un rendimiento de 2,82%", precisó Chiesa.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Edenor cayeron 1,77%, a 58,93 dólares cada uno, y lideraron los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Ternium (-1,65%, u$s 32,75), Tenaris (-1,41%, u$s 35,01), y Pampa Energía (-1,09%, u$s 64,39).

También concluyeron con signo negativo los ADRs de TGS (-0,94%, u$s 21), Bunge (-0,67%, u$s 73,74), Irsa Propiedades Comerciales (-0,66%, u$s 44,05), Banco Macro (-0,42%, u$s 109), Cresud (-0,28%, u$s 21,17), y Galicia (-0,08%, u$s 65,35).

Como contrapartida, avanzaron las acciones de Banco Francés (1,59%, u$s 23,62), Petrobras Argentina (1,22%, u$s 12,40), Irsa Inversiones y Representaciones (0,85%, u$s 25,95), Telecom Argentina (0,27%, u$s 33,75), Globant (0,15%, u$s 53,13), e YPF (0,09%, u$s 21,63).