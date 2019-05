Alternativas para valientes: qué bonos comprar cuando la curva está invertida

La tensión política atravesó al mercado local. En las últimas semanas los inversores se movieron al ritmo de las encuestas presidenciales y de las escasas declaraciones de los posibles candidatos; así fue como la aversión al riesgo se apoderó de los principales jugadores, lo que provocó caídas entre los bonos soberanos que nunca se revirtieron.

La baja en los precios de los títulos dejó a los rendimientos en niveles muy atractivos, al menos para los inversores más osados, que sienten ante una tasa en dólares de casi 20% más apetito que temor. Sin embargo, los expertos aseguraron que no es la mayor tasa la que garantizará una mayor ganancia.

La curva invertida, que un bono más corto tenga una tasa superior a la de otro bono a más largo plazo, "se lee" de diferentes maneras. Tal como lo explicó el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, que mientras en Estados Unidos esto puede anticipar una recesión, en países más volátiles, como Argentina, implica que hay más probabilidades de default.

"En los vencimientos cortos se empieza a sufrir más este riesgo de default, por eso se invierte la curva; si hay restructuración o default, el valor del capital presente de estos bonos es más alto para perder que el de los bonos de largo plazo", indicó el experto.

Al respecto, José Bano, gerente de Asesores Financieros de InvertirOnline, sostuvo que si se normalizara la curva, es decir, si volviera a tener una pendiente positiva, sería una señal de que se normalizaría la situación del país, lo que podría llevar a una baja de la tasa de referencia, y agregó: "Un bono como el AO20, que paga unos u$s 95 y que en octubre del año que viene va a pagar u$s 102, tiene un techo, tiene un recorrido con un techo de un 12%, pero uno como el Discount, que tiene una duration más larga, tiene más potencial".

El especialista explicó que, en cambio, "si un DICA pasa de rendir 16% a 15%, el precio va subir como 6%"; y aclaró que "esos bonos intermedios y largos son que más volatilidad de precio van a tener si se normaliza la curva. En un achique del spread los bonos que más van a premiar al inversor son los que son más volátiles. El DICA estaba en torno a u$s 160 y está u$s 100, con una paridad que en realidad es de u$s 144", dijo Bano.

En GMA Capital coinciden, ya que en el último informe semanal señalaron que "sobresalen los bonos que tengan una buena combinación de rendimiento, paridad y potencial de apreciación", y especificaron que con esta premisa, las características del Discount en dólares ley argentina (DICA) resultan atractivas.

"Más allá de su muy buena tasa de cupón de 11,6%, el DICA es el sexto mejor título en el ránking de rendimiento según la TIR con una buena duration modificada (DM). Esta métrica da una idea de la capacidad de revalorización del precio ante reducciones de la tasa. Por ejemplo, con una DM de 5,7, el DICA podría generar 5,7% de ganancia de capital si la TIR comprimiera 100 puntos básicos hasta 13,3%. Mayores descensos en la tasa habilitarían ganancias mayores no solo vía DM sino también por el efecto adicional de la convexidad", detalló el estudio.

En Balanz también se inclinaron por el tramo medio de la curva, aunque con una ponderación mayor por los de ley neoyorquina según su informe semanal: "Para inversores con un perfil más agresivo, creemos que los mayores retornos se podrían obtener en el tramo medio de la curva, destacando el DYCY por sobre el DICA".

Martínez Burzaco aclaró que el diferencial de rendimento entre los bonos de ley argentina y de ley neoyorquina tiene que ver con el riesgo de default; los títulos con legislación local rinden más que los que tienen legislación extranjera porque los inversores pagan un sobreprecio en los de ley de Nueva York para asegurarse los tribunales internacionales en el caso de tener que litigar nuevamente por incumplimiento de Argentina.

Por otra parte, en Balanz también mencionaron las oportunidades en bonos provinciales, que según consideraron, siguen mostrando rendimientos atractivos: "Recomendamos títulos de Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. El fondo Renta Fija USD constituye otra alternativa para acceder a estos productos, actualmente con una TIR de 17,84% y una duration de 2,34 años".