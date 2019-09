Allanamientos al blue para frenar suba

Desde la derrota oficialista en las PASO volvieron los allanamientos al blue, algo que no se veía desde la era K: el primero fue uno de rutina en una cueva de Florida al 100, otro por billetes falsos en Florida al 200, y el viernes al mediodía la Gendarmería junto con personal de civil del BCRA estuvo en Corrientes al 500, esquina San Martín.

Una decena de agentes con chalecos de Gendarmería estaba alrededor de la tanqueta verde estacionada en la estratégica esquina del microcentro, con el claro objetivo de amedrentar a los arbolitos, que entonces tuvieron recreo. Por incertidumbre, los brokers les ordenan no trabajar en esos momentos, o reducir las transacciones a lo mínimo indispensable. Incluso, por prevención reducen al mínimo el capital: sólo tienen el cash para poder hacer el puré que ya tienen reservado: ahorristas que compran en el oficial y revenden en el blue para hacerse de una diferencia de $ 4 por dólar, ya que lo compran a $ 58 y lo revenden a $ 62. De hecho, el puré provocó que el blue no se dispare y se mantenga por debajo del dólar Bolsa. También ayuda a mantener el informal sin una suba abrupta la recesión existente, que motiva a que muchos vayan directamente con las facturas de servicios a cambiar u$s 200 con los arbolitos, así con esos pesos se van directo a las agencias de cobranzas para poder pagar. Las transacciones con los arbolitos se hacen en locales dentro de galerías camuflados como agencias de turismo, o en kioskos de diarios que adentro hasta tienen una garita reforzada con puerta blindada y todo.

Aunque, en rigor de verdad, ya no se los denomina más arbolitos, sino que ahora son conocidos como 'llamadores', para no ser tan evidentes. Trabajan de 9 a 18 y ganan $ 100 cada u$s 1000 que cambian, por lo que se hacen entre $ 1000 y $ 1500 por día. Ahora, Tribunales tiene su propia zona blue, ya que muchos llamadores se instalaron sobre Uruguay, Talcahuano y Libertad, siempre a la altura de Corrientes, yendo para Lavalle. También se expandieron por Santa Fe y Pueyrredón, Santa Fe y Ecuador y Santa Fe y Bulnes, cerca de nuevas casas de cambio.