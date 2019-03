Alivio a medias: el dólar cayó 40 centavos pero la tasa volvió a subir

El dólar respondió con una baja al anuncio que realizó hoy del Gobierno, respecto de que que el Tesoro venderá u$s 9600 millones desde el mes próximo y hasta fin de año en licitaciones diarias de u$s 60 millones, con los recursos provenientes de los desembolsosdel programa stand-by del FMI.

El billete retrocedió hasta 54 centavos que se sumaron a los 30 que perdió ayer, a una semana de que el billete saltara los $ 43 y encendiera otra vez el alerta.

Sin embargo, la tasa volvió a subir y el Banco Central (BCRA) convalidó una tasa de casi el 64%, contra el 63,3% previo.

El dólar mayorista cayó 43 centavos hasta los $ 40,77 en el MULC, mientras que el dólar minorista se colocó en los $ 41,80 en las pantallas del Banco Nación (BNA), 40 centavos por debajo del cierre de ayer.

El promedio entre bancos que realiza el Central ubicó el precio del billete en los $ 41,76, unos 54 centavos por debajo del miércoles.

"Con la baja de hoy, el tipo de cambio mayorista perdió toda la fuerte ganancia de la semana pasada y volvió a los niveles del 6 de marzo", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Operadores consultados por El Cronista coincidieron en que con la suba de tasas el Central demuestra que no quiere bajar la guardia.

"El que se quema con leche ve una vaca y llora. Bajaron la tasa y el dólar se les fue ahora todo lo que hagan lo van a hacer con mucha cautela", opinó un operador.

En este sentido, el analista financiero Christian Buteler planteó que "con una inflación interanual del 51% tienen que mantener la tasa, no por el dólar si no por la inflación".

"No tienen muchas opciones para manejarse", resaltó.

El volumen negociado mostró una leve suba y alcanzó los u$s 674,881 millones en el segmento contado, mientras que se movieron u$s 12 millones en futuros MAE.

La tasa no cede

Pese al retroceso del billete, la tasa de política monetaria que surge del promedio de las dos licitaciones diarias de Leliq se colocó en el 63,664%, por encima del 63,3% de ayer.

El monto total adjudicado fue de $ 202.221 millones, en una rueda con vencimientos por $ 223.174 millones, lo que representa una expansión de $ 20.953 millones.

Tal como pasa desde el martes, el BCRA volverá a desdoblar mañana en dos la licitación "con el objetivo de mejorar la señal de política monetaria".

Ayer, la baja del billete marcó un quiebre en una semana dura para la gestión de Guido Sandleris en la que el billete llegó a trepar hasta superar los $ 43.

Fue a fuerza de una súper tasa a las que se sumaron otra medidas como la suba del coeficiente pasivo, a lo que se sumaron el miércoles ventas de divisas por parte del Banco Nación a cuenta del ANSeS, ya que la autoridad monetaria no puede hacerlo con la cotización dentro de la zona de no intervención -prevista para el jueves con un piso de $ 38,96 y un techo de $ 50,42-.

El acuerdo con el FMI impide usar reservas del BCRA para regular el precio, con lo que se ve obligado a regular la cantidad de pesos para influir en forma indirecta sobre la demanda de divisas.

En octubre pasado, el nuevo plan monetario llevado a cabo por Sandleris estableció la zona de intervención con un piso y un techo en el cual la divisa debe moverse sin la intervención del Central. Como el billete operó por debajo del piso, la autoridad monetaria realizó en enero compras de divisas, pero no ventas ya que nunca perforó el techo.

En esta oportunidad será el Tesoro el que volcará los dólares para inyectar liquidez a la plaza, a lo que el Gobierno confía que se sumen despues los u$s 25.000 millones que el campo liquidaría en el próximo año.

A fines de febrero, cuando el dólar registró otro salto en su precio, el BCRA intervino en el mercado de futuros de dólar y según estimaciones de las mesas habría vendido unos u$s 100 millones en contratos a febrero. Según el acuerdo con el Fondo, el BCRA no puede comprar ni vender billetes de contado (spot), aunque sí puede comprar -con un tope de hasta u$s 75 millones por día- cuando perfora la banda inferior y vender hasta u$s 150 millones diarios en caso de que supere el valor máximo del día.