Alertan sobre el riesgo de que el BCRA imite políticas expansivas

Para hacer frente a la crisis financiera desatada por la pandemia del coronavirus , los distintos bancos centrales del mundo están llevando a cabo políticas monetarias expansivas a los fines de contener los daños económicos. Las primeras medidas para relajar la volatilidad financiera fue la de bajar sus respectivas tasas de interés. Como segunda medida, distintos bancos centrales están inyectando dinero en sus respectivas economías. A nivel local y dadas las restricciones con las que enfrenta el Banco Central (BCRA) y el gobierno producto de la crisis económica y la falta de un acuerdo integral sobre la deuda, la capacidad del Central y del Gobierno para actuar se muestran mas limitadas.

En medio de la crisis financiera global, la semana pasada la Fed decidió bajar su tasa de interés al rango de 1% y 1,25%. Actualmente el mercado espera que vuelva a bajar la tasa hacia niveles de 0,25% y 0,5%. Ayer se supo que el Banco Central de Inglaterra bajaba su tasa a 0,25%, su nivel mas bajo en la historia.

El 60% de los Bancos Centrales ha bajado su tasa de interés recientemente. A la baja de tasas de la Fed y del Banco de Inglaterra se le suman el Banco Central de Canadá, el cual la semana pasada redujo su tasa 50 puntos básicos a 1.25%, siendo esta su primer recorte desde 2015. Además el Banco Central de Hong Kong también hizo lo suyo con un recorte de 50 puntos básicos a 1,5%. El Banco Central de Australia también bajo su tasa de interés a un récord de 0,5%. Por parte del Banco Central Europeo (BCE), se espera que el mismo reduzca su tasa de interés a niveles aún más bajos.

El brote del coronavirus se dio en China , y desde entonces el Banco Central estuvo aplicando política monetaria expansiva. A nivel emergente, Brasil redujo su tasa de interés en febrero pasado a un mínimo de 4,25%, similar a México que la ubica en 7%. Los Bancos Centrales de Malasia, Indonesia, Turquía, Sudáfrica, Rusia, entre otros, también recortaron sus respectivas tasas de interés.

Sobre estos puntos, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que los Bancos Centrales fueron los primeros en salir a poner el cuerpo.

“El Banco Central de China desde hace semanas viene llevando a cabo diferentes acciones para flexibilizar su política, mediante la cual inyectó liquidez por u$s 243.000 millones. La Fed bajó 0,5 puntos básicos las tasas de corto plazo, mientras que la Fed de Nueva York anunció que incrementará los montos que inyecta diariamente a los mercados financieros en u$s 50.000 millones, hasta alcanzar u$s 150.000 millones diarios, con el objetivo de ayudar a un mejor funcionamiento de los mercados de financiación a medida que sus participantes implementan planes de resiliencia en respuesta al coronavirus. Se espera también que el BCE amplíe líneas de liquidez para enfrentar el impacto, ya que con tasa 0% solo puede usar como herramienta la expansión de dinero”, señalaron desde PPI.

Por su parte, Agustín Arreguy, operador de Dracma considera que los Bancos Centrales más importantes (FED, BCE y Banco Central de Japón) van a llevar sus tasas a cero junto con otros programas de expansión monetaria.

“Creo que es muy probable que veamos tasa del tesoro negativas. Creo que esas medidas junto con medidas de expansión fiscal pueden aliviar pero creo que el coronavirus esta detonando el comienzo de una recesión en Europa seguramente y creo que es muy probable que arrastre a EEUU. Esto hará que el BCRA tenga que lidiar con un ambiente externo hostil y con un margen de maniobra más acotado al que suponíamos, que ya de por si lo era”, sentenció.

Las tasas de los bonos sobernos a corto plazo en negativo

El recorte de tasas viene acompañado por la dinámica que vienen teniendo las tasas de interés de los bonos del tesoro de los respectivos países. La mitad de los bonos del mundo soberanos a dos años muestran rendimientos negativos y si se tiene en cuenta la inflación, el 80% de las economías muestran rendimientos reales negativos.

Prácticamente todos los bonos soberanos a corto plazo de Europa operan con tasas negativos. El bono soberano de Alemánica a 2 años muestra rendimientos negativos de 0,84%, similar al de Francia (-0,77%), Bélgica (-0,76%), Finlandia y Dinamarca (-0,74%), España (-0,54%), Italia (-0,11%) entre otros. El bono de Swiza a dos años es el que más se hunde en negativo con rendimientos de -0,9%.

Mas allá de Europa, los bonos de Japón también rinden negativo en -0,25%. Solo países emergentes como Hong Kong, Sudáfrica, Brasil, Rusia Korea del Sur o Filipinas rinden positivo. El bono de Argentina (que todavía es emergente), se lo debe analizar por paridad ya que rinde 82% con paridades de 38%.

¿Política monetaria o fiscal?

La discusión a nivel global es que tan efectiva puede llegar a ser la política monetaria en estos contextos debido a que la crisis de coronavirus está impactando fuertemente en la economía real y en las expectativas de los agentes a nivel global.

Diego Falcone, head estratega de Cohen explicó que actualmente la política monetaria no está para estimular la economía sino más bien que el protagonismo debe recaer sobre la política fiscal.

“La política monetaria expansiva no va a solucionar la crisis actual sino para evitar una crisis de liquidez, es decir, evitar el riesgo sistémico. A nadie le va a cambiar la vida pagar un poco menos de intereses por sus deudas si no genera ingresos por la cuarentena. Recientemente Lagarde, presidente del Banco Central Europeo señaló que es el turno de la política fiscal y, por ejemplo, ayer Italia pasó su plan de estímulo de u$s 5000 millones a u$s 25.000 millones”, dijo Falcone.

Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio considera que la Fed debería segur actuando para frenar el pánico, ya sea una baja de tasa o una restauración de QE.

“La fuerte baja del petróleo y los riesgos de recesión podrían ser un argumento válido desde el punto de vista de su mandato de inflación. Pero lo importante acá es que den un mensaje claro respecto de que es lo que están pensando porque el recorte de 50 bps más que calmar asustó todavía más. La respuesta creo yo debería venir más por el lado de la política fiscal, especialmente en Europa”, dijo.

Cuáles son las opciones del BCRA

Dado que el mundo viene llevando a cabo políticas expansivas, resulta interesante analizar cuales son las opciones que tiene el Gobierno para hacer frente a este escenario de crisis. Lamentablemente, en contextos de cepo cambiario, sin haber cerrado la reestructuración de la deuda y sin demasiado margen para hacer política fiscal, el escenario se vuelve complejo.

Desde un banco local destacaron que las opciones del Gobierno son extremadamente limitadas.

“La política monetaria luce poco efectiva en momentos de cepo al dólar . No tenes el resorte del tipo de cambio para compensar la volatilidad global, haciendo que la brecha entre el oficial y el contado con liquidación se ensanche. Bajar la tasa de interés en este contexto es aun mas peligroso dado el escenario inflacionario y de quitar atractivo a los activos en pesos. Esto hará que, nuevamente, se ensanche la brecha. Por el lado fiscal no hay margen. El gobierno esta en medio de la negación de la deuda y no tiene espacio para ser fiscalmente expansivo ya que deberá emitir para financiar ese déficit fiscal (debido a que tiene el mercado global cerrado), con lo cual, hará que también se ensanche la brecha”, dijo el director de la mesa de dinero de un banco local.

Con una visión similar, Diego Falcone entiende que en Argentina, el BCRA podrá dar asistencia a todo los bancos pero el problema más serio es la falta de política fiscal

“Hoy no hay espacio para ampliar el déficit en un contexto de reestructuración de la deuda. Si la expansión fiscal lo hacen con emisión, entonces terminará explotando la brecha y luego la inflación ”, advirtió el head estratega de Cohen.

Finalmente, desde PPI explican que el grado de “contagio” del movimiento financiero externo sobre el tipo de cambio oficial se encuentra limitado ante la vigencia del cepo hard y por es que se hace más representativo el movimiento del CCL, que surge del arbitraje de bonos.

“La existencia del Cepo Hard no evita que el BCRA deba llevar una política de sintonía fina en materia cambiaria en este escenario de fuerte volatilidad, y depreciación de monedas. Mirando por un lado la competitividad (respecto de Brasil), hay un claro colchón hacia la mejora del peso versus el real, del 153% desde el 2018, y 36% si lo medimos desde 2019. La única herramienta que dispone el BCRA es la tasa de interés con varios objetivos: cuidar reservas , competitividad y la tasa de inflación. Todas para “favorecer el peso”, ya que la mesura fiscal, que podría ser otra herramienta, sigue estando hoy fuera del radar de la política económica”, comentaron.

¿Qué debe hacer el BCRA?

Lo que ha venido ocurriendo recientemente es que el tipo de cambio oficial no sube debido al cepo. Desde el mercado advierten que el BCRA debe evitar tal retraso y permitir que se descomprima un poco el cepo hard para alinearse con la devaluación los demás países de la región.

Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS afirmó que los recortes que ha implementado el BCRA tienen más que ver con la situación doméstica que con el contexto internacional.

"En la lógica del BCRA, la política de reducción de tasas podría llevar a una recuperación de la actividad económica. Aun así, por ahora no se han materializado los objetivos de recuperación, y se corre el riesgo tanto de una aceleración en la inflación una vez que finalicen los congelamientos de precios como de un incremento en la brecha cambiaria. El BCRA deberá ser cauteloso en un momento en que la demanda estacional de dinero está cayendo, por lo que el manejo de la esterilización monetaria cobrará importancia”, comentó el especialista.

El jefe de bonos de un banco local explicaba que el BCRA tiene que permitir una mayor devaluación del dólar oficial .

“La brecha no puede estar en niveles superiores al 40%. Eso no le conviene al BCRA y debe convalidar devaluaciones del dólar oficial mas importantes. El campo no le va a liquidar a la vez que se pierde competitividad en todos los ámbitos económicos. No debería seguir bajando la tasa para no alimentar mas la futura demanda del billete. Desde el Gobierno deberían dar espacio a una reducción de los impuestos a las pymes para alivianar la carga impositiva y esperar un rebote desde ese lado. No hay margen para nada”, dijo.