Alertan que el recargo del 30% podría incluir al "Contado con Liqui" y temen presión sobre el blue

El inciso a) del artículo 38 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva le da la facultad al poder ejecutivo de incorporar nuevas operaciones al listado del artículo 32, en la medida en que impliquen compra de moneda extranjera de manera directa o indirecta. El hecho de que se haya agregado la palabra indirecta hace referencia al riesgo de que se grave con el mismo 30% a la compra de dólares mediante el contado con liquidación. Analistas se muestran cautelosos respecto de la medida y destacan que podría ser perjudicial para el mercado y generando riesgos a nivel macroeconómico al cortar la única vía legal para Pymes y ahorristas para hacerse de dólares.

En el actual contexto de controles cambiarios, se busca imponer un impuesto del 30% a la compra de dólares. Sin embargo, en el articulo 38 de la ley de emergencia económica se agregó que se podrá gravar la adquisición de moneda extranjera de manera directa e “indirecta”. Tras el agregado de la palabra indirecta, se dispararon las alarmas en el mercado ya que se hace referencia al dólar contado con liquidación.

Así, al generar trabas para operar el dólar contado con liquidación y el dólar Mep, junto con el control cambiario actual, las actuales cotizaciones del dólar en sus distintas versiones deberían dispararse ya que los inversores que quieran hacerse de dólares se volcarían a ese mercado cuanto antes. El dólar blue tendría mayor presión compradora.

Jorge Ibarra, operador de Mateo & Marchioni Sociedad de Bolsa considera que el artículo 38 de la ley le da la facultad al Gobierno para imponer un impuesto del 30% a la compra de dólares a través del contado con liquidación, MEP o Cable y que, de esa manera, tendería a acrecentarse en mercado paralelo.

“Dado que el dólar MEP opera en $72, si le ponen un impuesto de 30%, el mismo saltaría a niveles cercanos de $93. En este escenario, es esperable que no haya tantos negocios en dicho mercado y que la mayoría se vuelque al dólar paralelo, creando un negocio muy grande en el dólar blue. Naturalmente las pymes no van a tener cobertura y creo que, si lo llegasen a implementar, se estaría tratando de trabar totalmente al mercado de dólar. Es contraproducente la mediada y no se puede esperar que tenga una buena perspectiva”, sostuvo Ibarra.

Con una visión similar, Desde Bull Market Brokers alertaron que la imposición sobre 30% al contado con liquidación sería grave ya que incrementaría el piso de la brecha.

“Estamos preocupados porque el gobierno tiene toda la intención de dificultar la operatoria del MEP y Contado con liquidación, mas de lo que ya está, y eso le quita techo a la brecha. Donde hay impuestos, el inversor trata de esquivarlo , y el blue va quedando absolutamente solo. Eso no es bueno para ellos. De esta manera, estaría quedando toda la economia con esa brecha asegurada al borde de que el oficial deje de ser referencia. Además, afectaría la liquidez de todo el sistema de bonos, entorpeciendo la operatoria, porque buena parte del volumen es justamente para hacerse de billetes”, señalaron.

Por su parte, desde Rava Bursatil coincidieron en señalar que la compra de moneda extranjera de moneda indirecta hace referencia al dólar MEP y al contado con liquidación

"Al haber trabas para operar contado con liquidación y dólar MEP, (además del cepo al dólar oficial), la cotización restante de la moneda americana deberían dispararse ya que los inversores que quieran hacerse de dólares se volcarían a ese mercado. Por último, en el caso de aumentar los tipos de cambio operados por la bolsa, los precios podrían aumentar también dependiendo como valúen las empresas sus inventarios”, comentó Joaquín Candia, analista de Rava.

Consecuencias macroeconómicas negativas

Esta medida elevo fuertemente las alarmas entre distintos participantes del mercado, así como también en las empresas que buscan obtener alguna clase de cobertura, adquiriendo divisas en el mercado de capitales local a través del dólar contado con liquidación o dólar Mep.

Tanto desde Rava Bursatil como de otras compañías advirtieron que las consecuencias de este posible tributo se reflejarían en la liquidez del mercado, ya que los inversores al verse gravados dejarían de operar títulos para no perder capital. Lo mismo pasaría con el mercado de los ADR.

“Creemos que dicha medida sería muy perjudicial para el mercado además de ser muy difícil de implementar de manera justa. Por lo tanto, puede generar descalabros económicos ya que se estaría cortando la última vía legal para adquirir moneda extranjera sin restricciones”, señaló Joaquín Candia, analista de Rava Bursatil.

Por otro lado, el portfolio manager de un bróker local resaltaba la necesidad de aclarar la medida para calmar ansiedades de inversores y de compañías.

“Deberían dar una especie de aclaratoria que significa el agregado de la palabra “indirecto”. Esta medida está vigente en Venezuela, por ejemplo. Igualmente, parecería ser que no es el espíritu del Gobierno, al menos por ahora. No es una buena señal ese agregado y preocupa en el mercado, así como también a los gerentes financieros de medianas y grandes empresas. No se puede cortar todos los accesos de acceso al dólar porque generaría un efecto bumerang muy negativo para la evolución de la macroeconomía, la cual ya se encuentra muy deteriorada”, alertaba el gerente de inversiones de un bróker local.

Costos operativos para las Alycs

Otro de los factores que podría generar esta media sobre el desarrollo del mercado está relacionado con los costos operativos que la misma generaría sobre las Alycs y sociedades de bolsa en Argentina.

“Si se llegase a implementar esta medida, los operadores se volverían agentes de retención del impuesto lo que les generaría más trabajo operativo y aumento de los costos. También surge dificultad sí inversores con cuentas comitentes en distintos Alycs compran en pesos y venden en dólares cambiando de agente. Finalmente, otra duda que surge es cómo gravar la transferencia de títulos al exterior”, advirtió Candia.

El presidente de una Alyc explicó que los costos operativos que han sufrido las sociedades de bolsa en los últimos años ha sido excesivo y que se han adquirido recursos sistemáticamente para repetir procesos que ya hacen otros participantes del sistema financiero.

“Las Alycs y los bancos repiten procesos operativos y de control que le generan costos excesivos para las sociedades de bolsa local. Últimamente se contratan recursos humanos para responder a exigencias administrativas y operativas en vez de poder contratar recursos de investigación de mercado y asesoramiento financiero”, se quejaba el presidente de una Alyc local.