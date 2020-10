Alerta en Wall Street: el tamaño de la deuda sobre PBI de EE.UU. alcanzó un máximo histórico

El tamaño de la deuda sobre PBI de EE.UU. alcanzó un máximo histórico de 138%. Hasta comienzo de año, mostraba una inclinación alcista aunque con un crecimiento leve desde 2016 hasta 2020.

Sin embargo, el confinamiento y la cuarentena en Estados Unidos, junto con un contexto de mayor estrés en el mercado de capitales obligó a la Fed y al Tesoro a aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas.

Todo ello llevó a que el Tesoro deba salir a emitir deuda, llevándola a niveles históricos. Cayeron los ingresos y sube el gasto, encendiendo las luces de alerta en el mercado.

Debido al parate económico que debió implementar el Gobierno de Trump, se generó un escenario de fuerte estrés financiero en el mercado y en las compañías. La economía en general terminó dependiendo fuertemente del Estado, el cual debió salir al rescate. Por un lado se llevaron las tasas de interés a 0% rápidamente a la vez que la Fed decidió cantidades ilimitadas de dinero para asistir a las compañías y a los contribuyentes. Desde el lado fiscal, el gobierno debió salir a cubrir el déficit con mayor emisión y deuda, haciendo que la deuda total de EE.UU. sobre el PBI se dispare a niveles de 138%.

Esto es el nivel más elevado en la historia. El riesgo esta en que, semejante cantidad de deuda pueda comenzar a generar presiones alcistas en las tasas de interés al considerar dicha deuda como mas riesgoza.

El déficit fiscal pegó un salto importante este año ya que más que se triplicó respecto del año pasado. Se ubica en u$s 3131 billones contra los u$s 984 billones en 2019. Los ingresos también contribuyeron al sombrío panorama fiscal, cayendo de u$s 44.000 millones de dólares a u$s 3,4 billones, ya que los ingresos por impuestos sobre la renta cayeron casi un 16% a medida que se disparaba la tasa de desempleo. Los impuestos sobre la renta corporativos se redujeron en un 21%, incluso cuando los impuestos sobre la nómina del seguro social y Medicare aumentaron un 5%.

En relación con el tamaño de la economía, el déficit, estimado en un 15,2% del producto interno bruto (PIB), y de esta manera fue el mayor desde 1945. A su vez, el 2020 fue el quinto año consecutivo en el que el déficit aumentó como porcentaje del PIB. Con ese porcentaje, el déficit en 2020 superó el récord de Obama en 2009, en el que el déficit casi alcanzó el 10% del PIB.

Marcelo Otermin, presidente de ICBC Investment remarcó "la deuda del gobierno federal de Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de 136% en el segundo trimestre de 2020. El récord anterior había sido 119% una vez finalizada la segunda guerra. Este nuevo récord es una luz amarilla que se enciende en el tablero. La tasa de interés real es negativa, lo que permite tener una deuda sustentable con déficit primario en vez de superávit, por alrededor del 4,5% del PBI, valor muy holgado para la historia posterior al abandono del patrón or , pero que de corto plazo puede generar dudas ya que el déficit de ha disparado arriba del 10% como consecuencia del plan de estímulo para contrarrestar el impacto negativo del Covid-19 ”.

El tamaño actual en términos nominales de la deuda americana asciende a u$s 27 trillones. En junio pasado se ubicaba en u$s 26 trillones mientras que en mayo se encontraba en u$s 25 trillones.

Si bien podría ser alarmante, la deuda a nivel global creció fuertemente en todo el mundo. A su vez, existe ejemplos a nivel global en el que la deuda sobre PBI de distintos países son elevados y no generan suba de tasas.

Nicolas Max, head de asset management de Criteria afirmó que el hecho de que “l tamaño de la deuda respecto al producto no es necesariamente y por si solo una causas por las que las tasas deban subir. De hecho, el caso de Japón es un ejemplo en el que la deuda sobre PBI supera el 200% y la economía ha tenido tasa de interés cercanas a 0% durante un tiempo muy prolongado.

"El Banco Central de Japón es uno de los grandes compradores y tenedores de esa deuda cercana a 0%. Del mismo modo, la Fed es uno de los compradores de deuda gubernamental americana. El hecho de que los balances de los bancos centrales soportan seguir emitiendo dinero y comprando esa deuda, hace que las tasas puedan mantenerse bajas”, señaló

Pese a haber alcanzado niveles de deuda sobre PBI en máximos históricos, las tasas de interés se encuentran en zona de mínimos históricos. De hecho la tasa a 10 años americana se sostiene en niveles mínimos en torno a 0,77%.

Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones no ve que el tamaño de la deuda pueda hacer subir la tasa a la vez que observa mayor vulnerabilidad por el lado de la fortaleza futura del dólar.

“No creo que el apalancamiento que está teniendo EEUU sea un factor que pueda generar subas de tasas, sino que más bien aún se ve que la mayor deuda viene ajustando en función de la fortaleza del dólar . Si el mercado observa algún riesgo en el tamaño de la deuda, es factible que el ajuste se vea por el lado del dólar en vez de ver suba de tasas. Creo que las condiciones deben ser más extremas para que se empiece a percibir riesgos crediticios que terminen impactando en el nivel de tasas de EEUU”, dijo Carptintero.

Dudas sobre la inflación y mercados emergentes

Semejante cantidad de dinero volcado en la economía necesariamente deberá ser absorivda una vez que la actividad vuelva a niveles pre pandemia y que la crisis de coronvirus haya sido resuelta. De esta manera, los focos de atención comienzan a estar situados en la dinámica inflacionaria y de suba de tasas que tanto la emisión monetaria como el tamaño de la deuda puedan generar y a patrir de ello, su repectivo impacto en los mercados emergentes

Hacia adelante, Marcelo Otermin advirtió que se requerirá un horizonte claro de convergencia fiscal una vez recuperada la economía a la vez que advirtió que será importante analizar la dinámica inflacionaria una vez que pase la crisis de coronavirus.

“Hasta ahora fue importante el control de la inflación, pero a diferencia de la anterior crisis dónde la Fed expandió dinero fuertemente pero los agregados monetarios apenas reaccionaron con una aceleración transitoria hasta 10% al 16% interanual, está vez la aceleración de agregados monetarios es más fuerte llegando al rango de 20% al 40% interanual. Si una vez superada la crisis esto termina acelerando la inflación, la suba de tasas nominales y reales será inexorable lo que impactará en mercados emergentes", señaló.

Y agregó que: "Las alternativas a este escenario son que la Fed retire a tiempo el excedente monetario o bien una especie de trampa de liquidez a la japonesa, que nunca experimentó una aceleración inflacionaria luego de la burbuja económica de principios de los '90 pese a alcanzar una deuda pública bruta cercana a 240% del PBI, pero a costa de un crecimiento anémico”.