Alberto Inga, CIO de Megainver: "La medida de la CNV brinda mayor flexibilidad a los inversores"

En relación a la resolución que adoptó la Comisión Nacional de Valores (CNV) que autoriza la suscripción de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión (FCI) en diferentes monedas, El Cronista dialogó con Alberto Iga, Chief Investment Officer (CIO) de Megainver, Sociedad Gerente de FCI para conocer más detalles acerca de la nueva medida.

¿En qué modifica la resolución el funcionamiento de los fondos?

Primero hay que aclarar que cada fondo tiene su moneda, en Argentina tenemos fondos en pesos y en dólares y la suscripción se hace en la moneda del fondo. Con la resolución que empieza a regir a partir de mañana, si el fondo decide hacerlo, puede habilitar la suscripción en otras monedas.

¿Cómo se implementa en la práctica?

La nueva resolución no es obligatoria, sólo establece para la administradora de fondos la facultad de habilitar cuotas partes en otra moneda. Pero esto es importante aclararlo, no hay una conversión de moneda, por las suscripciones deben habilitarse las cuotas partes en la misma moneda y respetando la jurisdicción. Es decir, cuando el inversor decide rescatar total o parcialmente su participación, se le debe reintegrar el dinero en la misma moneda y en el mismo mercado, puede ser una caja de ahorro en el país o en el exterior, etc.

¿Cómo es el trámite para los fondos vigentes?

Si la administradora decide abrirlo a una nueva moneda, debe acudir a la CNV, que habilitó un "trámite express", el cual se realiza por única vez. Esto se debe a que los reglamentos de gestión de los fondos no tenían previsto esta posibilidad.

¿Qué impacto puede tener la medida en el mercado de los fondos?

No se puede cuantificar por el momento, pero sí es importante señalar que la medida aporta mayor flexibilidad, facilita la inversión tanto para residentes como para no residentes y se tornan más eficientes los costos de transacción, al no tener que pasarse de una moneda a otra de manera previa a ingresar al fondo.