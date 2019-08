Al mercado no le convencen las medidas: bonos y acciones caen  fuerte

Tras la conferencia de presenta de ayer del equipo económico en el cual se anunció la extensión de plazos de la deuda y la búsqueda de renovación con el FMI, el mercado reacciona negativamente y tanto los bonos como las acciones operan a la baja en el premarket.

Las operaciones en la preapertura anticipan un jueves rojo para las acciones con caídas mayores al 7%. Puntualmente, en el premarket, los papeles de Banco Macro en Wall Street marcan caídas de 7,45%, seguido por Grupo Supervielle (6,55%) y Grupo Financiero Galicia cae un 5,81%. Yendo al sector petrolero, las acciones de la petrolera YPF también operan a la baja con caídas de 1,25%. En el panel energético, las acciones de Pampa subían 0,62% mientras que, en el sector de telecomunicaciones, Telecom rebotaba apenas un 0,11%.

En el mercado de bonos, los rojos también son generalizados ya que tanto en el tramo corto como en el largo operan en terreno negativo.

El Bonar 2021 y Bonar 2022 muestran una preapertura bajista con caídas de 4,6% y 5,2% respectivamente,. El Bonar 2023 retrocede un 4,8%. En el tramo medio también se ven rojos, con el Bonar 2026 y Bonar 2027 perdiendo un 5% y 4,5% respectivamente. Finalmente, en la parte larga de la curva, con el Bonar 2046 opera con una baja de 4,1% y el Centenario cayendo 3,7%.

Las medidas del Gobierno

Tras la abrupta caída en las renovaciones de las Letras del tesoro por parte de los inversores, la cual venía siendo de 88% y cayó abruptamente en las últimas semanas debajo de 10%, se cerró el mercado de capitales y financiamiento local para el Gobierno y lo empujó a que tenga que tomar medidas para preservar la liquidez de corto plazo y aliviar las necesidades financieras:

Entre estas medidas se destacan que:

Los tenedores de Letras del Tesoro (en todas las monedas) cobrarán: · Personas humanas: la totalidad de sus acreencias al vencimiento. · Personas jurídicas: 15% al vencimiento, 25% a los 3 meses del vencimiento y el restante 60% a 6 meses del vencimiento. Para las Lecap con vencimiento 2020 los plazos se extenderán 3 meses.

· Para las Lecap con vencimiento 2020 los plazos se extenderán 3 meses. Se elevará al Congreso un proyecto de ley para promover “ una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses ”. Asimismo, comenzará “un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera bajo las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva con el mismo fin de extender los plazos sin quitas de capital ni intereses”.

”. Asimismo, comenzará “un bajo las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva con el mismo fin de extender los plazos sin quitas de capital ni intereses”. Finalmente, se propuso al FMI “iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda” que tiene Argentina con la entidad. Según indicó Lacunza, la intención oficial es “despejar el horizonte de corto, mediano y largo plazo del programa financiero” debido al “estrés de liquidez del corto plazo y no por problemas de solvencia”.

Los analistas de Delphos Investment ven como positivo que Macri ha tomado una decisión inevitable de reperfilamiento de la deuda y le ahorra a Fernández un disgusto. Los bonos ya lo venían descontando, por lo que no nos toma por sorpresa.

Reperfilamiento de la deuda: Macri firmó el decreto posponiendo los pagos de bonos Entró en vigencia la postergación de los vencimientos de títulos de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y Lelink) que anunció ayer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza . Mediante el Decreto 596/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma de Mauricio Macri y todo el gabinete, el Gobierno dio el puntapié inicial a la reformulación del programa monetario que pospone pagos de deuda por más de u$s 100.000 millones.

“El anuncio tal cual como fue realizado es positivo para los bonos. Hablamos potencialmente de bonos de u$s 70 a u$s 80. Es el mejor escenario posible. Obvio que eso no va a pasar ya que hay grandes probabilidades que la oposición condicione su apoyo al mismo por las restricciones presupuestarias que implica dado que no se recorta la carga de intereses. Seguimos pensando que la relación riesgo/retorno se ha vuelto atractiva, y los anuncios lo confirman. Creemos que el ruido de corto plazo podría incrementarse por el debate político que este reperfilamiento despierta. Las bajas a paridades de 35% abren oportunidades de compra con un criterio de inversión distress”, dijeron.