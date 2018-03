Al arreglar con holdouts, bonos argentinos pueden rendir 9% anual en dólares

Como el Discount en dólares Ley New York (DICY) tiene pendiente el pago de sus últimos cuatro cupones (junio y diciembre de 2014 y 2015), y en vísperas de un posible acuerdo del Gobierno Nacional con los holdouts, en el mercado ven como una buena oportunidad realizar un arbitraje entre este bono y el resto de los bonos en dólares soberanos.

"Al descontar del precio del bono el pago de estos cuatro cupones, el papel tendría una TIR de un 8,7% anual en dólares, comparada a la TIR que presentan el resto de los bonos del panel, que rinden entre 7 y 7,7% anual", advierte Federico Suárez, de Invertir En Bolsa.

"Es algo que venimos viendo hace unos meses. Hace varias semanas dejamos de recomendar los bonos ley local largos, y recomendamos los ley externa. Para bonos como el Discount Ley local (DICA) o el Bonar24, el rendimiento del Discount ley local es menor al que esperamos post resolución, con lo cual incluso hemos recomendado un short", señala Alejo Costa, jefe de Estrategia de Puente.

A Christian Reos, gerente de Research de Allaria, le gusta el Discount, y sobre todo el cupón del PBI, "que es una apuesta más riesgosa. Coincido en que el Discount podría ver reducida su tasa en 100 puntos si Argentina logra un acuerdo con Griesa, lo que da un potencial de apreciación del 8%. En el caso de los cupones, vemos un potencial de suba mayor (superior al 15%), si en los próximos meses mejoran las perspectivas de crecimiento para el 2017".

"Con arreglo de los holdouts, se comprime más la TIR y suben todos los bonos dolarizados soberanos. Con arreglo holdouts y pago de los cupones, el DICY podría escalar un 4,27%", estima el analista financiero Hernán Muzio. "Que un bono sea ley USA no va a hacer tan valorado como antes, ya que antes había miedo a una pesificación de los bonos en dólares ley argentina, que ahora ya no", completa Muzio.

Pero aclara que "el DICY es un bono no muy líquido, ya que mueve la décima parte o menos que el DICA. Al ser poco líquido, hay que tener en cuenta que los agentes bursátiles cobran el 0,5% de venta más el 0,5% de compra por el arbitraje entre un bono y otro, más 1% sobre el cobro del cupón para los inversores minoristas. Puede servir para aquel que está en pesos y quiere entrar".

Para Rafael Di Giorno, director de Proficio, la clave pasa por ver si Griesa otorga un stay o cautelar que permita regularizar el pago de deuda ley New York: "Algo que podría favorecer la situación de Argentina ante los ojos del juez sería que el Congreso levantase la ley cerrojo. Si el juez otorga un stay y liberaliza los pagos de deuda ley extranjera, eso beneficiará no sólo a la deuda sino también a las acciones, especialmente a las que tienen ADR’s. Al gobierno, además, le permitirá contar con financiamiento para ser un poco más gradual en el achicamiento del déficit. Paradógicamente, si no se levanta la ley cerrojo, a Argentina le costará más obtener financiamiento y eso se traducirá en un menor gradualismo en cerrar las cuentas fiscales".