Aire fresco: ADRs suben hasta 11% y los bonos en dólares se recuperan

Otra jornada de alivio para los activos argentinos. Tras la paliza de los días anteriores, la mayoría de lasacciones localesque operan en Wall Street operan con subas, que en algunos casos alcanzan el 11%. En tanto, los bonos en dólares avanzan 1,5% en promedio y el riesgo país cae a 744 puntos.

"Aunque locales no aún no creen, afuera pagan y pagan. Parece que esa reunión con el Tesoro americano previa a reunirse con el FMI, definió todo el juego. Todos los gestos indican que Estados Unidos hará lo que sea necesario para que no tengamos una crisis financiera más grande", explicó Mauro Mazza, analista de Bullmarket Brokers. "Lo que vemos ahora es todo volumen de fondos desde el exterior. Hay evidentemente jugadores de fondos emergentes en la plaza, están apurando el armado de cartera", añadió.

Desde el punto de vista del as alzas están lideradas por el ADR del Grupo Financiero Galicia, que suben 11% y acumulan una recuperación de 6,3% en lo que va del mes, que no alcanza para borrar el rojo acumulado de 63% de este año. Las siguen de cerca los papeles de Grupo Supervielle y Central Puerto, con una ganancia de 10,6% a mitad de rueda.

Por su parte, el ADR de Transportadora de Gas del Sur trepa 9%. La única acción local que cotiza en terreno negativo en Nueva York es Tenaris, con una baja de 1,5%

Un operador local destacó que el volumen operado hoy en estos papeles es récord y, en vista de la caída de los activos emergentes en general, puede hablar de un "piso de mercado" para los argentinos en particular.

En tanto, en el segmento de renta fija, el feeling continúa siendo de cautela. "La recuperación de hoy está asociada a la baja del tipo de cambio, pero vemos que todavía hay que esperar varios días para comprobar si efectivamente hubo un cambio de tendencia", dijo Tigris Martirosjan, Partner del Segmento Individuos de Puente. "Nuestra percepción es que todavía hay que mantenerse en posiciones cortas en la Argentina: bonos soberanos de corto plazo, letes en dólares. Hoy el Bonar 2024 todavía se mantiene debajo de los u$s 100. No vemos que, por ahora, Argentina se escape de la tendencia de los mercados emergentes", añadió.