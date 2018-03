Ahora esperan que la Fed suba las tasas dos veces en lugar de cuatro durante 2016

La agencia calificadora Standard and Poor’s rebajó ayer de cuatro a dos su expectativa de alzas de tasas de interés en Estados Unidos este año, argumentando que la baja inflación y la incertidumbre de los mercados globales contendrán a la Reserva Federal.

Las estimaciones de S&P para las tasas de la Fed podrían causar impacto en sus proyecciones sobre los costos de adquirir préstamos en muchos de los países y empresas que la agencia califica, ya que los tipos de interés estadounidenses suelen establecer el referencial para los costos del crédito a nivel mundial.

"Tanto el comunicado del 27 de enero tras la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) como el flojo reporte del viernes sobre el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos indican que la Fed dispondrá de más tiempo antes de volver a subir las tasas de interés este año", indicó S&P.

Agregó que ahora se espera que la Fed se mantenga al margen en su reunión del FOMC de marzo y suba solo dos veces las tasas este año, tras haber señalado anteriormente que pensaba que en marzo se realizaría la primera de las cuatro alzas de este año.

A pesar del cambio en sus expectativas, S&P sigue alejada de los mercados financieros, que en la actualidad ni siquiera contemplan un incremento más de tasas este año.

Mientras tanto, la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Kansas City, Esther George, dijo yer que el banco central estadounidense debe continuar su senda de ajuste monetario pese a los recientes episodios de volatilidad, ya que "la política monetaria no puede responder a todos los parpadeos de los mercados financieros".

"Aunque desde luego analizamos todas las señales de la volatilidad financiera, la política monetaria no puede responder a todos los parpadeos de los mercados financieros", dijo George en una intervención en Kansas City.