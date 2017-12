Agrometal salta 3,3% y el Merval prolonga su racha alcista

Los papeles de Agrometal crecen 3,33 por ciento, 21,70 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que gana 0,52 en la apertura, hasta situarse en las 27.279,15 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Transener (2,29%), Central Puerto (2,12%), y Aluar (1,96%).

Ayer, el Merval ganó 0,43% y sumó su tercera suba consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,47%, el AY24 desciende 0,52%, el Descuento en dólares retrocede 0,33%, el Descuento en pesos suma 0,07%, el Par en dólares se valoriza 0,32%, el PR13 mejora 1,28%, y el PR15 salta 2,52%.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Argentina caen 0,73%, a 12,24 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran Tenaris (-0,62%, u$s 30,44), Ternium (-0,41%, u$s 30,65), e YPF (-0,31%, u$s 21,03).