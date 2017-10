Agrometal gana 4,6% y el Merval quiebra su racha bajista

Los papeles de Agrometal crecen 4,67 por ciento, a 41,50 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que vuelve a moverse en terreno positivo tras dos caídas seguidas al ganar 0,62% en la apertura, y situarse en las 26.375,08 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Transener (3,43%), Andes Energía (2,64%), y Aluar (2,40%).

"Quedan dos ruedas antes de los comicios del domingo y seguramente veremos un Merval con una mayor selectividad", remarcó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

En lo que va de octubre el Merval acumula una ganancia del 0,52% mientras que en el año la ganancia asciende a 54,94%.

"El Merval cerró ayer con una baja del 1,54% y de esta manera acumula su segunda jornada consecutiva de corrección. En la jornada de ayer se volvió a observar un mayor nivel de volatilidad y como venimos comentando se incrementó la selectividad por parte de los inversores", añadió.

El total negociado en acciones asciende a 15.991.341 pesos, con un balance de 31 papeles en alza, 19 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 pierde 0,62%, el AY24 crece 0,21%, el Descuento en dólares suma 0,03%, el Par en dólares avanza 0,88%, el PR13 asciende 0,03%, y el PR15 retrocede 0,30%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) salta 1,54% ($ 13,15).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street vuelve a moverse en terreno negativo en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Ternium caen 1,47%, a 30,77 dólares cada uno, y encabezan las pérdidas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de TGS (-1,19%, u$s 20,68), Cresud (-1,09%, u$s 19,14), y Francés (-0,93%, u$s 21,40).