Agrometal cayó 2,8% y el Merval sumó su tercera caída consecutiva

Los papeles de Agrometal cayeron 2,80 por ciento, a 38,15 pesos cada uno, y lideraron los ajustes dentro del Merval, que sumó su tercera baja consecutiva al perder 0,20%, hasta situarse en las 21.984,86 unidades.

Dentro del panel líder los otros retrocesos más importantes los registran Pampa Energía (2,74%), Aluar (2,19%), y Central Costanera (2,10%).

"Tras la positiva lectura que dejó el 'payrrolls' el viernes, Wall Street arranca la semana con un tono algo más calmo, a pesar de lo cual los activos domésticos tuvieron un comportamiento dispar, en una rueda cambiaria más tranquila mientras siguen las evaluaciones tras el repunte del dólar", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"De dicha manera es que el Merval finalmente cedió 0,2%, dentro de marco de selectividad entre los principales papeles, aunque bajo un volumen todavía más limitado dado que las acciones no se sumaron todavía a la corrección que enfrentaron otros activos en los últimos tiempos", añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 300.399.036 pesos, con un balance de 44 papeles en alza, 41 en baja, y 2 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"En cambio, los bonos registraron mejoras promedio de 0,3% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país en los 440 puntos básicos, más expectante tras la ampliación de las últimas ruedas por menor apetito hacia EM ante el reacomodamiento de la UST", precisó Ber.

Entre los bonos, el AN18 cedió 0,27%, el AY24 sumó 0,08%, el Descuento en dólares mejoró 0,10%, el Descuento en pesos creció 0,33%, el NF18 retrocedió 0,18%, el Par en dólares se apreció 0,63%, el Par en pesos progresó 1,10%, el PR13 ganó 0,23%, y el PR15 sumó 0,03%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se contrajo 0,34% ($ 145), el TVPP (en pesos) perdió 1,55% ($ 9,50), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) subió 0,67% ($ 150), y el TVYO (serie II, regido por la ley extranjera, canje 2010) trepó 2,04% ($ 150).

¿Qué pasó con los ADRs?

En Wall Street, los papeles de Pampa Energía cayeron 3,11%, hasta los u$s 57,10 cada uno, y lideraron las bajas entre las firmas argentinas que cotizan en ese mercado.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Petrobras Argentina (-2,16%, u$s 11,78), Globant (-1,35%, u$s 40,30), e YPF (-1%, u$s 21,68).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (2,47%, u$s 58), Nortel (1,79%, u$s 35,22), Galicia (1,59%, u$s 42,23), y Ternium (1,53%, u$s 28,46).