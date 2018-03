Agroexportadores: otro retroceso en la liquidación de divisas

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante la última semana (entre el 25.01.16 y el 29.01.16) las empresas del sector liquidaron 411.212.744 dólares.

La cifra está por debajo de los u$s 455 millones de la semana previa y representa casi la mitad de lo liquidado en la primera semana del año cuando se volcaron al mercado unos u$s 870 millones.

Sin embargo, representa el doble de lo liquidado en la misma semana del año pasado, cuando apenas se colocaron u$s 213 millones.

En un comunicado, los organismos precisaron que el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 29 de Enero asciende a u$s 2.477,2 millones contra los u$s 849 millones liquidados en el mismo período del año pasado.

"Estas cifras están en línea con lo esperado para esta época, no hay que olvidarse que la cosecha fina no ha sido tan importante y los anticipos de la gruesa todavía no aparecen con intensidad", explicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios.

Sostuvo además que la cifra liquidada hoy doblega a la de 2015 ya que "no hay que perder de vista que hay todavía algo de soja de la cosecha anterior que puede estar vendiéndose ahora".

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

La semana pasada, las cerealeras alcanzaron liquidaciones por u$s 4000 millones desde la salida del cepo y así completaron el compromiso adquirido antes de la devaluación. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay había dicho u$s 2000 millones semanales durante tres semanas, terminaron siendo unos u$s 700 millones por seis semanas que mantuvieron calmo al dólar.