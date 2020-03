Agentes piden a la CNV que saque el "parking" o virtual cepo que tiene el dólar Bolsa

“Tienen que levantar el parking de bonos”. Este fue el pedido del presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, Alejandro Porzio, en la reunión que tuvieron con el presidente de la CNV, Adrián Cosentino.

Parking es como se llama en la jerga a los cinco días que hay que dejar ‘estacionados’ los bonos en dólares antes de poder comprar bonos en pesos para hacerse de divisas a través de la Bolsa.

“La eliminación del parking entendemos que generaría más oferta de dólares en el mercado y evitaría que quien tiene dólares declarados en blanco vaya al mercado paralelo, dada la diferencia con el oficial. Creemos que el parking hoy obstaculiza también a aquellos que tienen dólares y quieren aprovechar y comprar acciones luego de esta gran baja y deben esperar cinco días para poder hacerse de los pesos”, detalló Porzio.

El parking fue implementado cuando regía el cepo u$s 10.000 y se hacia el ‘rulo’, que era una ganancia que se podía hacer al aprovechar la brecha que existía entre el llamado dólar bolsa o dólar MEP (ímplícito en las operaciones de compra-venta de títulos en la Bolsa porteña) y el tipo de cambio oficial.

Mirá también El riesgo país, nuevo récord en 15 años El índice que mide JP Morgan no detiene su ascenso. Los activos locales vuelven a verse arrastrados por otra rueda de retrocesos de las bolsas globales.

“Hoy con el cepo de u$s 200 ya no tiene sentido, porque aparte encima estos u$s 200 tienen el impuesto del 30%”, explicó Porzio, mientras Cosentino planteó que hagan las propuestas en la comisión de trabajo, pues habrá reuniones mensuales entre ellos.

Allí comentarán que la idea es facilitar la operatoria para las personas físicas, ya que las personas jurídicas no tienen parking, pues el parking es de dólares a pesos y únicamente para personas humanas.

Los agentes de Bolsa también plantearon temas regulatorios, que generan gran carga administrativa en las Alycs, como es la abreviatura de los agentes de liquidación y compensación. Son varios temas relacionados con el funcionamiento de las Alycs y la repetición de la carga de información para los distintos entes de control y otros temas técnicos.

“Nos fue muy bien, fue una reunión de presentación y establecimos una agenda de trabajo con la CNV. Cosentino está muy interesado en hacer crecer el mercado y lograr la mejor financiación posible para las pymes y hacer un mercado cada vez más federal. La idea es llevar propuestas para mejoras en la regulación y también en la operatoria . Es una agenda abierta y la idea es llevar propuestas para crecer”, completó Porzio.

“Tenemos la enorme obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para desarrollar el mercado de capitales. Más allá de los escollos coyunturales a superar que todo mercado pequeño enfrenta y de los avatares a los que nos expone un mundo global muy complejo y terriblemente volátil (como la catastrófica rueda de hoy lo demuestra), la oportunidad está en las posibilidades de crecer y mejorar la manera de movilizar recursos al financiamiento productivo”, expresó Cosentino.

Durante el intercambio, propuso “seguir innovando en la generación de productos” y en “la mejora de nuestra eficiencia transaccional”, a la vez que pidió ser “obsesivamente cuidadosos con nuestros inversores domésticos”, generando “buenas soluciones de financiamiento a nuestros clientes pymes”.

Destacó también “la enorme responsabilidad” de los agentes bursátiles en ese camino y transmitió el compromiso de la CNV “para acompañarlos en un proceso de crecimiento de los mercados de manera armónica y sostenible”.

En la mesa quedó definida una agenda de temas prioritarios para fortalecer la actividad de los agentes bursátiles, dinamizar los vínculos institucionales y trabajar en una agenda de capacitación, análisis de riesgos, movilización de recursos y asistencia a los desarrollos productivos locales.

Cabe recordar que en ese mismo sentido, la CNV dejó constituida una mesa de trabajo conjunto y los mercados, de la que participan representantes técnicos y de diversas disciplinas del organismo y del Mercado Argentino de Valores (MAV), el Mercado Abierto Electrónico (MAE), MATBA-ROFEX y Bolsas y Mercados Argentinos (Byma ).