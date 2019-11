Agentes de Bolsa se lanzan a competir con bancos, fintech y Mercado Libre

El negocio de las sociedades de bolsa cambió por completo, al punto que ahora se aggiornan y salen a competir hasta con Mercado Libre, siguiendo el ejemplo del gigante brasileño XP Investimentos, que acaba de hacer su IPO y es probable que con lo recaudado salga de compras por la región y se compre algún agente de Bolsa local.

Primero los Alycs (siglas de agentes de liquidación y compensación) lanzaron casas de cambio online, al vender dólares mucho más baratos que los bancos, que se aprovechan pues tienen a sus clientes cautivos, entonces cobran hasta $ 63 por el mismo billete que ellos venden a $ 60. Esto provocó un boom de tal manera que en una casa de cambio entran 200 personas por día, mientras en brokers online como InvertirOnline, Bull Market Broker (BMB) y Balanz entra esa cantidad de gente por hora.

En este sentido, Bull Market acaba de hacer una alianza con Mastercard para emitir una tarjeta contact less como las que tiene Ualá y lanzar Bull Pay, según anticipó en exclusiva a este diario su director, Ramiro Marra, quien desde sus oficinas en el edificio Fortabat recibe al cliente en bermudas, remera y zapatillas, y va a buscarlo hasta la recepción en su patineta eléctrica. No lo hace al azar, sino que para él es una forma de que la gente que nunca invirtió en Bolsa se anime a hacerlo, que no vea a alguien de traje como lejano, que puede llegar a ser un garca, sino alguien más cercano a él.

“La idea es salir a competir con los bancos en lo tradicional, con la caja de ahorro; y con las fintech en dar más valor agregado para instrumentos de inversión y una cuenta de más categoría. Queremos que la gente transfiera del banco cuando cobre su sueldo el primer día del mes, ya que los agentes de Bolsa tenemos mejores instrumentos de inversión, entonces podemos hacerle una caución a siete días, por ejemplo, y lo que necesite gastar lo pueda hacer con la tarjeta”, advierte.

En un principio regalarán 5.000 tarjetas, pero la idea es llegar a 300.00 de acá a dos años. Los 300.000 no es un número azaroso, ya que son los usuarios registrados que tienen con cuentas abiertas, de los cuales 60.000 son activas. “El mes pasado fue record la apertura de cuentas para la compra de dólares: abrimos 18.000 durante octubre, lo mismo que durante todo el año pasado. Desde las PASO no parábamos de recibir transferencias, al punto que tomamos 30% más de personal, tanto para tecnología como para atención al cliente”, informa Marra, quien quiere llegar a convertirse en un banco online y hacer cross selling para poder entrar en el mercado de seguros.

Sigue de cerca al modelo de negocios de XP Investimentos, el bróker más grande de Brasil, que antes de la devaluación quiso poner un pire en la Argentina y estuvo tanteaando a las sociedades de bolsa que más invierten en tecnología.

Al igual que XP, en BMB dan cursos presenciales y online gratuitos para aprender a invertir en bolsa, de modo que más gente tenga acceso a los instrumentos de inversión que ofrece el mercado de capitales, donde existen 1,5 millón de cuentas comitentes, de las cuales 1 millón son de Mercado Fondos, el joint venture entre Mercado Libre y el Bind.

Si se tiene en cuenta que en Brasil hay 30 millones de cuentas comitentes, el potencial de la plaza doméstica local todavía es muy grande, ya que 1,5 millón de cuentas representa sólo al 4% de los argentinos. Según datos del Banco Mundial, solo el 7% de los argentinos ahorró en una institución financiera.

De hecho, Ualá le siguió los pasos a Mercado Pago y, junto con el Grupo SBS ya tienen más de 100.000 clientes con su producto de inversiones. “Desde Grupo SBS continuamos con el compromiso de promover el acceso de más personas al mercado de capitales argentino. La alianza con Ualá permite poner a disposición nuestro servicio de inversiones exponencialmente; y lograr así que cada vez sean más quienes inviertan sus ahorros en cualquier momento, de una manera simple, ágil y en forma inmediata”, comenta Marcelo Menéndez, presidente del Grupo SBS.