"Afuera están más convencidos que acá sobre la reelección de Macri"

Marcelo Menéndez, presidente del Grupo SBS, vicepresidente segundo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y director de BYMA recibió al El Cronista junto a Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS.

-¿Qué balance se puede hacer mirando la industria de fondos?

-La industria de fondos comunes de inversión tuvo un acercamiento muy grande de inversores a partir del 2017 con las Lebac y esto produjo un crecimiento muy fuerte en pesos de la industria. En 2018 la industria tuvo la oportunidad de incluir productos de valor agregado aprovechando esa tendencia creciente del mercado. Por ejemplo, en el caso particular de SBS, lanzamos tres fondos comunes de inversión junto con Franklin Templeton permitiendo al inversor que llegó al mercado por las Lebac, acceder a nuevos productos con calidad internacional.

-Hubo muchos inversores heridos. ¿Como se hace para recuperarlos?

-Este tipo de movimientos de mercado se pagan y son muy caros respecto a la iniciativa de la gente de participar en el mercado de capitales. A eso hay que sumarle el tema de la reforma impositiva que, junto con la reglamentación del impuesto a las ganancias, fueron una invitación a comprar dólares y dejarlos en la caja de ahorro ya que de esa manera no pagan ningún impuesto. Mas allá de eso, está claro que las inversiones no son a corto plazo y la clave pasa por difundir las virtudes que tiene el mercado. Las inversiones más rentables suelen ser a mediano y largo plazo.

-¿Crees que este año se rige solo por lo electoral o el mercado va a estar mirando los fundamentals?

-Creemos que hay que contextualizar a Argentina en el mundo financiero internacional. El escenario se inclinó a favor de los emergentes y esto benefició a Argentina, que resulta atractiva sobre todo porque muchos inversores entienden que lo peor de la crisis habría quedado atrás. Hay señales de que las autoridades retomaron el control de la situación económica y esto impulsa a los inversores a tomar posiciones en activos con valuaciones estresadas.

-¿Qué dicen los inversores del exterior?

-Hay un convencimiento fuerte de que Macri será reelecto, por el momento desoyendo las encuestas que van saliendo. Existe un marcado contraste con respecto a inversores locales que en general se muestran mucho más cautos, reconociendo que si bien una victoria de Cambiemos puede parecer el escenario más probable, no hay que despreciar los escenarios alterativos ni despreciar el potencial de las terceras pociones que puedan surgir en el camino. En concreto, creemos que durante la primera mitad del año vamos a estar más preocupados por que se consolide el proceso de desinflación y llegue el esperado rebote de la economía, mirando también el resultado que dejen las paritarias para ver que se puede esperar del consumo. Más cerca del segundo semestre las encuestas y resultados provinciales van a ser el centro de atención.

-¿No ven demasiado optimismo en este arranque de año?

-Probablemente. Es cierto que en algunos casos simplemente volvimos a valuaciones de noviembre. De todos modos, fue un rally interesante y difícil de anticipar pero también hay que analizar el factor externo y poner un poco el foco en eso. Los mercados emergentes están viendo el mejor inicio de año en por lo menos 20 años y, países con alto beta como Argentina, sin duda se terminan beneficiando. Además, el rebalanceo de carteras a fin de 2018 por factores impositivos generó un efectivo negativo en la valuación de activos locales.

-¿Crees que si vuelve a ganar Macri, vuelve el amor por activos argentinos?

-Hay una visión muy simplista de que si Macri gana, todos los problemas se solucionan. No creemos que sea tan sencillo y desde Grupo SBS ponemos mucho el foco en el largo camino que queda por recorrer desde lo fiscal. No creo que veamos un contexto similar a lo que vimos en los primeros años de Macri ya que los puntos de partida son diferentes. Recordemos que en 2016 teníamos espacio para endeudarnos y ello fue lo que dio vida al gradualismo. Actualmente, Argentina tiene un stock de deuda más alto y concentra muchos vencimientos en el corto plazo, lo que no deja demasiado espacio para ser complaciente desde el lado fiscal. No vemos que pueda darse un proceso como el que se vio a comienzos de la era Macri ya que los puntos de partida son muy distintos, aunque el gobierno todavía puede generar el apetito por activos locales avanzando en reformas estructurales que pongan de vuelta al país en el camino a la sustentabilidad.

-La ley de impuesto a la renta financiera fue un duro golpe al mercado local. ¿Cómo lo tomas?

-La reglamentación al final no difiere demasiado de la esencia de ley. Esperábamos que la reglamentación le otorgue a la ley un espíritu más pro-mercado y nuestros clientes estaban advertidos de la situación. Ahora bien, en marzo empieza una tarea difícil que es la de hacer la declaración jurada. La gente va a tener problemas en hacer su declaración de impuesto ya que el sin número de variables que tiene la ley hace que la probabilidad de equivocarse sea muy grande. Nosotros le vamos a dar facilidades al cliente para que la confeccione. Es un servicio más que vamos a tener que dar.

-¿La ley decepcionó al mercado?

-No. Nadie dudaba que la renta financiera fuera a aparecer. De hecho, pocas voces en el mercado se oponían a ello. El problema no fue que apareció, sino el cómo. La ley no contempla que el ahorro (las inversiones) se transforman en actividades productivas para Argentina. A simple vista, castiga el ahorro doméstico a largo plazo y además pone en un plano de igualdad a la inversión local con la extranjera. Poner en términos de igualdad nuestro incipiente mercado con los mercados internacionales, desarrollados, no es la mejor estrategia para este momento de la Argentina.