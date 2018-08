Aflojó el castigo a los bonos argentinos y operadores se ilusionan con un rebote

En una jornada que fue calificada como "rebote" por los operadores, la mayoría de los bonos mejoraron su cotización en dólares. Aunque sumó otras 3 unidades, el riesgo país se mantuvo por debajo de los 700 puntos.

Luego de las muy malas ruedas del viernes y el lunes, el martes llegó un rebote que continuó ayer. Las alzas más interesantes en dólares fueron para el Bono Centenario (+2,84%), el Bonar 2037 (+2,48%) y el DICA (+2,25%). El Bonar 2024, uno de los títulos soberanos más líquidos, también cerró en terreno positivo, con una ganancia de 1,10%.

Pese a la buena performance de los bonos más representativos, hubo otros que mostraron bajas. El Bonar 2048 perdió 13,18%, mientras que el título a 2021 cayó 6% en dólares. Por eso, el promedio de las cotizaciones en moneda estadounidense arrojó una caída de 0,2% este miércoles.

"Me parece que continuó la reacción a las ventas del viernes y lunes, que fueron exageradas. Se estuvo alargando la duration, con el Dica y el bono centenario destacándose en las subas. El Bonar 24 también acompañó la tendencia. Los inversores se van de los bonos cortos y en algunos casos están usando estos bonos para cubrirse de la volatilidad del tipo de cambio, que sigue alta", comentó Nicolás Laplacette, operador de renta fija de Bavsa.

Las medidas que tomó el Banco Central (BCRA) con respecto a las licitaciones de dólares y Lebac, junto con la suba de la tasa de política monetaria a 45% llevaron algo de tranquilidad al mercado, que respondió con mejoras desde el final de la jornada del lunes. Pese a ello, Leonardo Svirsky, sales and trading de Bull Market Brokers, no canta victoria: "Cambiaron algunas cosas aunque de fondo todavía no estoy muy convencido de esta suba. Las órdenes que hicieron la primera baja fueron de afuera, por la desconfianza. Le pegaron demasiado a los bonos argentinos y el riesgo país por encima de los 700 puntos era demasiado. Hay un poco más de interés, pero no como para comprar todavía".

Para Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, los precios de los bonos empezaron a encontrar un piso, con rendimientos en torno al 10% o 12%, y se quedarán en ese rango por un tiempo. "Si miramos desde 2014 hasta ahora, cuando parecía que se iba el kirchnerismo del poder empezaron a entrar los fondos de alto riesgo, a tasas de 8%. Después llegaron los fondos grandes más conocidos y el ingreso llevó los rendimientos a 6%. Ahora se está dando el proceso inverso", afirmó. Y agregó: "Con el riesgo y los rendimientos actuales, que quizá son exagerados, los bonos empiezan a ser lo suficientemente atractivos para que aparezcan estos fondos a marcar los pisos de cotización y techos de rendimiento".

El riesgo país elaborado por JP Morgan que mide el diferencial de riesgo entre los bonos de los países y los de Estados Unidos subió ayer 3 puntos, a 699 unidades. La percepción de riesgo argentino también se ve en el valor de los credit default swaps (CDS) de Argentina, que son seguros de cobertura para inversores que sospechan que el país puede incurrir dejar de pagar su deuda. Ayer, los CDS tuvieron una leve baja y cerraron en 659,3 puntos. Sin embargo, desde que empezó el año se duplicó la probabilidad de ocurrencia de un default argentino.