Afloja la liquidación de divisas del agro a medida que se acelera la suba del dólar

Las exportadoras de cereales y oleaginosas vendieron u$s 282 millones durante la semana pasada, un ritmo equivalente a u$s 94 millones por día. La cifra está muy por encima de los niveles promedio de meses de febrero de años pasados pero retrocedes respecto de los récords de inicios de este año, cuando un acuerdo entre el sector y el Gobierno disparó la oferta de divisas del agro. Las subas que experimentó el dólar en las últimas semanas estimulan, además, a un menor ritmo de liquidación, al menos hasta la llegada de la temporada de cosecha en el segundo trimestre del año. Ayer el mercado de cambios operó con muy poco volumen ya que el feriado en lo Estados Unidos frenó las transacciones. En ese contexto el mayorista ganó siete centavos y cerró a $ 14,80. El minorista está en $ 14,96.

El dólar 6,99% en el mes, 13,60% en el año y 53,42% desde la salida del cepo cambiario, en diciembre pasado.

La Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) informó ayer que el monto promedio que ingresaron al mercado único y libre de cambios sus empresas asociadas cayó 14% respecto de la semana previa. Los u$s 94 millones que inyectaron cada día a la plaza cambiaria las cerealeras están bien por encima de os u$s 58 millones que promediaban en mismo mes del año pasado.

Más aún, como resultado de un acuerdo entre el sector y el Gobierno para el ingreso al país de adelantos de liquidaciones exportaciones por u$s 4000 millones en las seis semanas posteriores a la salida del Cepo cambiario, las liquidaciones son récord desde 2008.

"La virtual inexistencia de operaciones en la plaza doméstica debido a la imposibilidad de liquidarlas en la fecha, impone una pausa en el análisis de la tendencia del dólar por la escasa representatividad del volumen registrado. Si bien la inercia compradora y la tendencia alcista se mantuvieron, los precios no pudieron superar hoy los máximos alcanzados el viernes pasado y apenas rozaron su nivel en el final del día. Recién a partir de mañana, cuando se normalice la actividad, será posible tener un panorama más completo aunque se sigue pensando que el tipo de cambio se encamina a alcanzar los $ 15,-por unidad en un futuro muy cercano", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes.