Afirman que ventas diarias de u$s 60 millones reforzarán oferta de divisas

Las ventas diarias de u$s 60 millones que podrá comenzar a realizar a partir de mañana el Tesoro –tras el desembolso del FMI de u$s 10.800 millones previstos en el acuerdo stand by- ayudarían a reforzar la oferta de divisas y consolidar la estabilidad alcanzada durante la última semana en la cotización del dólar, pronosticó un informe del Banco Ciudad.

La cotización del dólar marcó la semana pasada cuatro bajas consecutivas, para cerrar el viernes en $ 42,18 a nivel mayorista, luego de haber tocado un techo de $ 43,80 el lunes, debido a que comenzó a aparecer la liquidación del sector agroexportador, en un año en el que se prevé que la cosecha alcance un nuevo récord.

“La oferta de dólares comienza a verse reforzada por las mayores ventas del agro en el inicio de la temporada de liquidaciones de divisas de este sector, con picos estacionales entre los meses de abril y junio. En estos meses, se concentrarán buena parte de los u$s 25.000 millones de exportaciones agrícolas que se estiman para este año, unos u$s 6.000 millones más que en 2018, gracias a la recuperación de la producción tras la sequía”, sostuvo la entidad porteña.

A la venta del sector exportador se suman los rendimientos crecientes de las inversiones en pesos, a partir de la suba de la tasa de política monetaria -el viernes se ubicó en 66,86%- y las recientes medidas del Banco Central (BCRA) para acelerar su traslado a las tasas de los depósitos a plazo fijo.

A lo que también se adicionará a partir de mañana las ventas diarias del Tesoro de u$s 60 millones, para reforzar la oferta de divisas.