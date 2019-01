Advent planea sacar a la Bolsa a Prisma tras comprar el 51% en u$s 724 millones

"Advent hace siempre lo mismo cuando compra una compañía: la transforma de privada en pública al sacarla a cotizar en Bolsa, hace un capital gain (ganancia de capital) de su participación, y a veces se queda con parte de las acciones para venderlas luego a un precio superior".

Quien habla es el presidente de una multinacional que trató de convencer a sus headquarters para comprar Prisma, la dueña de la licencia de Visa, Banelco, Pagomiscuentas y LaPos, pero los accionistas europeos no se animaban a 'hundir' tanta plata en la Argentina.

Finalmente, el fondo estratégico estadounidense Advent fue el único que hizo una oferta concreta por el 51% en u$s 724 millones, que finalmente fue aceptada, aunque a regañadientes, ya que los 14 bancos dueños querían no menos de u$s 2000 millones por el 100%. Pero debieron bajar las pretensiones a u$s 1420 millones porque se vencía el plazo de venta, que ya había sido postergado a pedido de ellos.

De todos modos, es una jugosa ganancia para los bancos, ya que Santander, Galicia y BBVA Francés son, en ese orden, los que más tienen de Prisma, seguidos por Provincia, HSBC, Macro e ICBC. Ellos pusieron como CEO al ex IBM Diego Maffeo, quien seguiría liderando, ya que Advent no es un player operativo, sino financiero, por lo tanto lo que suele hacer es dejar al mismo management, por lo que Maffeo se quedaría como CEO, y ellos pondrían un board de control.

¿Lo pondrán ahí a Luis Schvimer, expresidente de Visa, que asesoró a Advent en la compra? También podrían llegar a incluir en el board a otro adviser para este deal, José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés, ex director del Galicia y ex presidente del BST, que fue quien acercó a Schvimer a Advent.

Por su carácter confrontativo, en Prisma hay quienes no le guardan el mejor de los recuerdos a su ex presidente. Y entonces se animan a hablar: "Los bancos lo sacaron de la mesa de negociación con el Gobierno, ya que él quería llevar el tema a la Justicia, mientras los accionistas no querían pelearse con el Gobierno. Y su relación con Sturzenegger no era de lo mejor".

Según lo acordado con el Gobierno, ahora Prisma tiene tres años más para vender el 49% restante, pero en este contexto de mercados cerrados para la Argentina, difícilmente la pueda comprar alguien que no sea un fondo de inversión como Advent.

La valuación de Prisma que dio Goldman Sachs fue entre u$s 1500 y u$s 2000 millones. El precio depende del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el último balance arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016. Mucho tuvo que ver la nueva norma del BCRA, que cambió el formato de la ecuación del arranque: antes era 95% para el banco y 5% para Prisma y ahora es 80 y 20, para abrir la competencia, por lo que terminaron pagando 4,4 veces ganancia.

De acuerdo a una investigación realizada por uno de los grandes estudios contables, de las últimas operaciones bancarias que estuvieron a punto de hacerse y no se concretaron, se valuó entre 2,8 y 5,2 veces EBITDA: lo que varía es la calidad del management, los controles internos, los procesos, sistemas y calificaciones con el Central.

Con vistas al futuro, una de las opciones podría ser salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque no está descartada la plaza de San Pablo.