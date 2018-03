Adelmo Gabbi: "En el exterior confían más en la Argentina que nosotros"

El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, se mostró optimista sobre la emisión de bonos que realizó el Gobierno en los mercados internacionales y festejó la oferta récord de u$s 67.000 millones.

"Soy absolutamente optimista porque la Argentina volvió a los mercados mundiales y hay apetito por parte de los inversores internaciones. Hoy le ofrecen u$s 67.000 millones a un país quebrado y con antecedentes, eso indica que las cosas están empezando a cambiar y es absolutamente positivo", dijo Gabbi.

"Soy absolutamente optimista porque la Argentina volvió a los mercados mundiales", señaló.

En diálogo con radio La Red, Gabbi resaltó que "hace 6 meses a la Argentina no le ofrecían ni u$s 5 mil millones y quedaban las suscripciones sin compradores", pero que hoy las ofertas recibidas "demuestran que en el exterior confían más en el país que nosotros".

"Primero llegan las inversiones financieras y después las productivas. Eso lo sabemos de memoria", agregó el presidente de la bolsa porteña.

Por último, como una humorada y haciendo referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, Gabbi disparó: "espero que este año en el Aniversario de la Bolsa no me manden al psiquiatra ni me traten de ignorante". Además, fue terminante al decir que no extraña nada del gobierno anterior.