Apoyo de Irán al plan para frenar la producción global apuntaló al petróleo

Los precios del petróleo se dispararon hasta más de 7 por ciento, luego que Irán expresara su apoyo a una iniciativa liderada por Rusia y Arabia Saudita para colocar un “techo” sobre los niveles de producción y apuntalar el mercado.

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de 2,32 dólares, o 7,21%, hasta los u$s 34,50 por barril; mientras que los futuros del petróleo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI) en los Estados Unidos avanzaron u$s 1,62, o 5,58%, hasta los u$s 30,66 el barril en el Nymex.

El ministro del Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, se reunió con sus pares de Venezuela, Irak y Qatar en Teherán por más de dos horas y luego acogió la iniciativa de establecer un “techo” al bombeo, describiéndola como el primer paso para estabilizar al mercado.

Pero Zanganeh, citado por la agencia de noticias Shana, no dijo explícitamente si Irán congelaría su producción petrolera en los niveles registrados en enero.

El respaldo tácito de Irán ayudó a que el referencial Brent subiera más de u$s 2 el barril.

Un funcionario iraní había dicho previamente en el día que el país continuaría incrementando el bombeo hasta alcanzar los volúmenes que tenía antes de la imposición de sanciones internacionales.

“Pedir a Irán que congele su nivel de producción de petróleo es ilógico (...) cuando Irán estaba bajo sanciones, algunos países elevaron su producción y causaron la caída de los precios del crudo”, remarcó el enviado iraní ante la OPEP, Mehdi Asali, según un reporte divulgado por el diario Shargh.

Una contención de la producción global en los niveles récord de enero haría poco por aliviar el exceso de suministros que provocó un derrumbe de los precios, dijeron analistas.

“El mercado necesita un recorte, no un congelamiento de la producción”, destacó David Hufton de la firma PVM.

Los inversores también están a la espera de los datos de inventarios de petróleo de los Estados Unidos que serán publicados más tarde el miércoles y el jueves, en busca de señales sobre la tendencia que deberá seguir el mercado.

Un sondeo de analistas prevé un aumento de las existencias de 3,9 millones de barriles de crudo la semana pasada.

Fuentes: Agencias y Cronista.com