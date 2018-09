Acuerdo con el FMI y cambio de política monetaria: las reacciones en la City

Septiembre se sumó a la larga lista de meses en los que la incertidumbre y volatilidad cambiaria fueron moneda corriente. El billete en la city porteña cerró con un alza superior al 10% a $ 42,10 para la venta. El nuevo acuerdo arribado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional estableció un cambio en la política monetaria del país y las primeras repercusiones ya se notaron en la City y entre los inversores.

El dólar se despidió de septiembre con una fuerte suba que lo llevó a marcar un nuevo récord. El BCRA lo dejó subir y no participó con ventas ni para pisarlo ni para ponerle techo. Así acumuló un alza de cinco pesos.

Acuerdo e inflación

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron el miércoles un nuevo acuerdo que eleva en u$s 7.100 millones el monto original de u$s 50.000 millones firmado en junio, a la vez que adelanta desembolsos por u$s 19.000 millones para lo que resta de este año y el 2019.

El entendimiento fue divulgado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa conjunta ofrecida en el consulado argentino en Nueva York. El préstamo para 2018 pasó así de u$s 6.000 millones a u$s 13.400 millones, mientras que para el próximo se elevó de u$s 11.400 millones a u$s 22.800 millones. Hasta ahora, la Argentina recibió por parte del Fondo u$s 15.000 millones y otro giro previsto para principios de este mes quedó en suspenso a raíz del inicio de las nuevas negociaciones.

Esta nueva ingeniería financiera se acordó luego de extensas reuniones entre funcionarios argentinos y del Fondo, ya que las metas macroeconómicas pautadas dos tres meses atrás quedaron superadas por el recrudecimiento de la crisis cambiaria.

La difusión del nuevo acuerdo generó una fuerte expectativa en los mercados financieros, sobre todo después de la inesperada renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, reemplazado por Guido Sandleris.

Luego de que Dujovne diera a conocer el nuevo acuerdo, Sandleris brindó su primera conferencia de prensa al frente de la autoridad monetaria, en la que anunció las medidas acordadas con el organismo para bajar la inflación.

El funcionario anunció la puesta en marcha de dos zonas de intervención y no intervención en el mercado de cambios. Resaltó que en una zona de no intervención, el dólar oscilará entre un 34 y 44 pesos.

Subrayó que cuando la cotización supere el máximo, se realizarán ventas de hasta u$s 150 millones diarios para dotar de liquidez al mercado y prevenir oscilaciones injustificadas.

“El nuevo régimen de política monetaria implica que la tasa de interés fluctuará diariamente”, subrayó Sandleris, que señaló: “Vamos a continuar con el desarme de stock de Lebac anunciado”.

Sorpresa y desembarco

Inesperadamente, y en medio de la negociación con el FMI, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, renunció el martes al cargo y el Gobierno designó como reemplazante a Guido Sandleris, quien anticipó que su gestión estará dirigida a recuperar la estabilidad de precios.

Sandleris, un funcionario clave dentro del ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne, afirmó que el objetivo será “recuperar la estabilidad y previsibilidad de precios que la economía argentina tanto necesita”.

Caputo estuvo al frente del Central sólo 103 días, desde la salida el 14 de junio de su antecesor Federico Sturzenegger en medio de una de las mayores crisis cambiarias que ha afectado a la Argentina en las últimas cuatro décadas. Durante la gestión, el dólar saltó de 28,43 pesos por unidad a 38,18, con picos de 41,60 pesos, con una política cambiaria que subastó reservas y vendió dólares en el mercado de contado.

Las reservas, en tanto, pasaron de 49.065 millones de dólares a 63.274 millones por el desembolso de 15.000 millones del Fondo Monetaria y volvieron a caer desde entonces hasta los 49.535 millones nuevamente.

La renuncia se registró en medio de las negociaciones del Gobierno por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en momentos en que Macri y el ministro de Hacienda se encontraban en Nueva York por la asamblea de la ONU.

Dólar y reacciones de la city

El dólar operó el martes con tendencia alcista ante la incertidumbre causada por la salida de Luis Caputo del Banco Central y llegó a rozar los $40 a mitad del día pero, por intervenciones oficiales y expectativas del nuevo acuerdo con el FMI, recortó la suba al cerrar a $38,88 para la venta.

Por su parte, el miércoles todas eran dudas antes del anuncio del acuerdo y esto se reflejó en la plaza financiera, donde el volumen de negocios fue acotado. En el mercado de divisas se observó escasa oferta privada de divisas y la presencia intervencionista del banco central en la plaza de futuros.

Ya el jueves, el dólar operó con tendencia alcista y cerró a $ 40,52 para la venta en una rueda en la cual el Banco Central renovó sus intervenciones en el mercado de futuros para moderar la suba del tipo de cambio.

El viernes en las mesas de operaciones se veían rostros cansados de operadores que tuvieron una semana para nada fácil. El cambio en la política monetaria del Central fue abrupto y el precio del dólar siguió escalando. Aunque no fue de manera violenta, el alza fue sostenida durante toda la semana y cerró el mes superando los $ 42 para la venta.

Tasas altas

El rendimiento de las Letras de Liquidez del banco central argentino (Leliq) alcanzó el viernes niveles del 65 por ciento anual en el mercado, desde el 60 por ciento previo. Esto se produjo cuando la cotización del dólar en la plaza interbancaria rozó los $ 42.

En tanto, el BCRAse comprometió a no permitir que la tasa de política diaria se ubique por debajo del 60 por ciento anual hasta diciembre de 2018. La tasa de las Leliq, letras de corto plazo de la entidad monetaria, se negocia en el mercado financiero y determina la tasa de política monetaria.

“La meta monetaria será instrumentada mediante operaciones diarias de Letras de Liquidez con las entidades financieras. La tasa de política monetaria pasa a ser definida como la tasa promedio resultante de estas operaciones, computándose con frecuencia diaria”, dijo el BCRA en un comunicado. A partir del lunes, el banco central realizará subastas diarias de Leliq, dijeron operadores bancarios, aunque aclararon que la medida no está reglamentada aún.

Mirada política

Ya conocido el acuerdo, el jueves el presidente Mauricio Macri sostuvo que “ésta tiene que ser la última crisis” por la cual atraviesa la Argentina, y confió en que el país va a salir adelante. “Todo el esfuerzo que hicimos en estos dos años y medio está ahí. Pasando esta tormenta vamos a crecer”, pronosticó el jefe de Estado en una conferencia de prensa.

De ese modo, subrayó: “Veo su realidad, no me la cuentan. Redoblo mi compromiso para poder alivianar la carga”.

Además, aseguró: “La mayor parte del Presupuesto que estamos debatiendo está destinado a la inversión social, como nunca antes lo estuvo”. En ese sentido, insistió: “La prioridad hoy es estar con los que más lo necesitan en esta emergencia”.

La conferencia se realizó luego de que se difundió un aumento en la pobreza y el mandatario afirmó que “refleja las turbulencias de los últimos meses”. No es una noticia fácil, reconoció el jefe de Estado. El informe oficial dio a conocer que la pobreza trepó al 27,3% en el segundo semestre, lo que significó una suba del 1,6% respecto de diciembre pasado.

Mientras se difundían los detalles del nuevo acuerdo con el FMI y las miradas del mundo financiero están puestas sobre el precio del dólar, en Casa Rosada las fuerzas están concentradas en superar el próximo desafío que es el Presupuesto 2019.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aclaró que el nuevo acuerdo no modifica ninguna de las variables macroeconómicas que están en discusión en el Presupuesto. “No hay ninguna modificación en el Presupuesto producto del nuevo acuerdo con el FMI, que básicamente elimina incertidumbres respecto del financiamiento futuro de la Argentina”, recalcó al defender el proyecto de Presupuesto 2019, durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Según trascendió, la fecha tentativa para sesionar en torno al proyecto de Presupuesto 2019 será el 24 de octubre.