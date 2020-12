Activos financieros: un año con los mercados dándole la espalda al rumbo del Gobierno

Se cumple hoy un año desde que el actual presidente Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación. Lamentablemente, prácticamente ningún indicador financiero mejoró.

La excusa perfecta podría ser la pandemia, pero los mismos indicadores en la región muestran una dinámica completamente distinta a los que se evidencian en Argentina.

A 12 meses de la asunción de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, el balance financiero es alarmante.

El mercado le dio la espalda a la actual gestión con una suba de casi 90% del dolar, venta de bonos y venta de acciones del 26%, salida de depósitos en dólares del sistema de un 25%, los cuales terminaron golpeando a las maltrechas reservas del Banco Central que se desplomaron 13% las brutas y 39% las netas, mientras que las líquidas cayeron a negativo por más de u$s 2200 millones.

Mercado cambiario

Quizá el mercado en el que más se percibe el deterioro de las variables financieras es el cambiario.

El dólar contado con liquidación, el dólar MEP e incluso el dólar oficial ocupan los primeros puestos entre los tipos de cambio que más subieron en lo que va del último año. Es llamativo que, incluso con cepo al dólar, el dólar oficial muestre una suba mayor que el resto de las monedas de la región y de mercados emergentes.

Concretamente, desde el 10 de diciembre pasado a la fecha, el dólar MEP sube 89%, el contado con liquidación avanzó 84% y el dólar oficial subió un 37%.

Recién mas abajo le sigue la Lira turca que se devaluó un 34,7%, mientras que en Brasil el dólar subió un 24,5%.

El rublo ruso, que perdió un 16% contra el dólar en el ultimo año, y el peso uruguayo que se devaluó un 13%. Ya debajo del 10% de suba, el dólar en Perú, México, Sudáfrica y Colombia registra un avance en el último año del 3,3%, 1,9% y 1,3% respectivamente. Finalmente, el dólar en Chile no solo no subió, sino que el peso chileno se aprecia un 4% desde diciembre pasado.

De esta manera, el dólar en la Argentina subió dos veces y media mas que en Turquía, casi 4 veces mas que en Brasil, y más de 9 veces más que el promedio de las monedas de la región.

El cepo cambiario se fue haciendo cada vez más estrictico, por lo cual la brecha cambiaria se disparó, superando por momentos el 120%. Actualmente, y gracias a medidas fuertemente agresivas, el Gobierno logró estabilizar dicha brecha en el 80%, lo cual sigue siendo muy alta y asfixiante para la economía real.

Mercado de bonos

En el mercado de bonos la situación mejoró aunque en el margen. Hace un año, el riesgo país ascendía a los 2300 puntos y hoy se ubica en 1440 puntos, es decir, cayó 860 puntos básicos, o 37%.

Si bien dicha merma podría ser entendida como una dinámica positiva, el hecho de que el indicador se mantenga por encima de los 1000 puntos tras haber reestructurado la deuda no es una buena señal.

El Gobierno de Alberto Fernández inició la gestión con el mandato de solucionar el tema de la deuda, algo que el mercado no parece del todo convencido.

Con los 1440 puntos, el riesgo país se ubica 32% por encima de los niveles alcanzados tras el canje de la deuda. Los bonos argentinos vuelven a operar por paridad, a poco mas de tres meses de haber reestructurado.

Toda la curva argentina opera con paridades debajo del 40% a la vez que las tasas de los bonos promedian el 16%, niveles estratosféricos para las tasas de interés de los bonos a nivel global.

Para tener en claro el panorama global, hoy compañías en fuerte estrés financiero rinden entre 4% y 5% en dólares.

Aquellas compañías o países en los que el mercado percibe con una mayor probabilidad de riesgo de default muestran rendimientos que van entre 8% y 10%. La Argentina, a pesar de haber reestructurado su deuda recientemente y sin compromisos de pagos por los próximos cuatro años rinde 700 puntos básicos más que los países o compañías a punto de quebrar.

Con niveles de 1400 puntos el Gobierno no logró solucionar el problema de la deuda ya que le impide volver a los mercados de capitales para que se financie el soberano o las compañías locales.

Es cierto que la crisis de coronavirus pudo haber impactado en los países, sin embargo, no fue lo que ocurrió en países de la región. El riesgo país de Brasil es 270 puntos, el de Uruguay es 150 y el de Perú es 128 puntos. En otras palabras, la Argentina tiene un riesgo país casi 5 veces mas elevado de Brasil y 10 veces mas que el promedio del riesgo país de Perú y Uruguay.

Mercado accionario

En el caso del mercado accionario, la dinámica no mejora sino que el balance es, en algunos casos dramático.

La pandemia pudo haber golpeado a las acciones, sin embargo, la recuperación desde marzo de este año fue notable y los principales mercados globales se levantaron, algo que no ocurrió con Argentina. Si bien hay mercados similares al local que también caen, el desplome en los activos argentinos es mayor.

Salvo Mercadolibre y Globant, no hay ninguna acción argentina que cierre el ultimo año en positivo.

Hoy el Merval en dólares ajustado por contado con liquidación vale u$s 360, lo cual implica una caída del 26% respecto de lo que valía hace exactamente un año.

Sin embargo, acciones locales como YPF, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia o Supervielle caen 49%, 43%, 38% y 32% respectivamente. El ETF de Brasil podría acercarse a la caída de las acciones argentinas en el ultimo año marcando un retroceso del 19%.

A nivel regional, las acciones de Latinoamérica cayeron 13% desde diciembre de 2019. Las acciones de Chile cayeron 11,5% y las de México 2,3%. Las acciones de mercados emergentes a nivel global subieron un 18% desde diciembre pasado mientras que el S&P500 ganó un 17,6%

Reservas internacionales del BCRA

Debido a la corrida cambiaria y el afán de contener al tipo de cambio, la gestión de Alberto Fernández sufrió una sangría de reservas. A comienzo de año, las reservas netas eran u$s 14.400 millones y u$s 8600 millones de reservas liquidas.

Según distintos cálculos, hoy las reservas brutas son de u$s 38.939 millones. Las reservas utilizables, es decir, las brutas neteadas de la posición de oro, las DEG y los Swaps, serian de u$s 8792 millones. Sin embargo, si a ello se le restan los encajes (u$s 11.054 millones), las reservas de libre disponibilidad ya se encontrarían en negativo por u$s 2262 millones.

De esta manera, las reservas brutas cayeron 13% y un 39% cayeron las reservas netas. Por su parte, las liquidas perdieron el 100% y aún más ya que hoy se encuentran en terreno negativo por mas de u$s 2200 millones.

Dólar Futuro

Para poder bajar el tipo de cambio, el BCRA no solo vende dolares y reservas en el mercado sino que también vende dolares futuros en Rofex. Esta estrategia fue llevada a cabo con mucha agresividad a lo largo del año para contener al dólar, haciendo que la posicion vendida en el ultimo año crezca notablemente.

Actualmente el interés abierto en Rofex a finales de noviembre fue de u$s 5086 millones y, dado que hay muy pocos jugadores vendiendo dólares, se estima que prácticamente toda la posición vendida le corresponde al BCRA.

Aun así, en el ultimo mes se registra una contracción del interés abierto ya que en octubre había alcanzado niveles de u$s 5700 millones.

Depósitos en dolares

El nivel de depósitos en divisas en dolares del sector privado en diciembre es de u$s 14.739 millones, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Hace un año, los depositis en dolares promediaban los u$s 19.500 millones mientras que el récord histórico de depósitos en dólares del sector privado se produjo el 9 de agosto de 2019, cuando alcanzó los u$s 32.492 millones, según los datos informados por la autoridad monetaria.

La salida de depósitos se aceleró cuando el 12 de agosto de 2019, tras las PASO, el actual presidente ganó y desde entonces salieron del sistema financiero argentino u$s 17.753 millones, una caída de 54,63%. De esta manera, en 2020, los depósitos se desplomaron un 24,5 por ciento.