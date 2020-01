Activos argentinos a la baja y suba del riesgo país tras el aviso de postergación de pagos

Tal como ocurrió ayer, los bonos de la provincia de Buenos Aires se vieron presionados este martes por informaciones relativas al pago de unos u$s 275 que vencen en los próximos días. Es que esta mañana el gobierno bonaerense informó, a través de una solicitada, que no podrá pagar la deuda que vence el 26 de enero próximo. Ante dicha confirmación, el bono en cuestión (BP21) cedía hasta un 6,16% y se deterioraba hasta u$s 59,13.

El BP21, hacia las 17.30 horas de este martes. Fuente: Bloomberg.

También los bonos soberanos del país se veían afectados hoy por la decisión del gobierno que encabeza Axel Kicillof. Los títulos en dólares bajo ley extranjera cedían hasta entre un 0,4% y un 1,4% entre las principales referencias, mientras que aquellos bajo ley local exhibían deterioros de hasta 5,2%, encabezados por el Discount 2033 (DICA).

Ante este escenario, el riesgo país crecía 26 unidades, hasta los 1854 puntos básicos, en una jornada complicada para los activos argentinos en general, y los títulos de deuda pública, en particular.

También el S&P Merval experimentó una caída este martes. El referencial bursátil de la Bolsa porteña cedió un 0,9%, hasta los 41.633 puntos, tras haber anotado ayer una baja de 1,69% que puso fin a una racha alcista en la que había acumulado una mejora de 5,53% en pesos durante la semana última.

Dentro del panel de acciones que componen el referencial de la plaza bursátil local, la mayoría de los papeles finalizó la jornada mostrando variaciones negativas. En ese sentido se destacaron las bajas anotadas por Transportadora de Gas del Sur, Transener y Central Puerto SA, con rojos respectivos de 4,6% y 4% y 3,9%. La nota positiva del día la mostró Aluar, que creció un 9,6%.

Entre las acciones de las compañías que cotizan en Wall Street, en tanto, la jornada del martes fue aún más negativa. Allí, los adrs se mostraban prácticamente todos operando en terreno negativo, con caídas de hasta 4,3%.