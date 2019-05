Acortan plazos de las Letes para evitar el riesgo electoral

Luego de pagar más tasa que la esperada en la última licitación de Letes, el Ministerio de Hacienda hizo modificaciones en su anuncio habitual de letras en dólares y en pesos: quitó la referencia de tasa estimativa y acortó los plazos. De esta manera, la entidad no solo se garantiza pagar menos tasa, sino que busca incentivar a la demanda ya que los inversores son más reacios a optar por vencimientos que caigan después de las elecciones presidenciales.

Así, la recepción de ofertas que comenzará el lunes y cerrará el martes será por Letes con vencimiento el 19 de julio de 2019, es decir, a 70 días de plazo, y Lecap, una reapertura, con vencimiento el 28 de junio de 2019, 49 días de plazo remanente, "capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,5%".

El 23 de abril el Tesoro colocó u$s 750 millones, el monto total que buscaba, a una tasa de corte mínima fijada en 5% que terminó siendo de 5,47%. Aquella fue la primera subasta en la que el vencimiento de la Lete caía después de las elecciones, y el mercado le cobró al Gobierno ese adicional de incertidumbre. Fue una licitación a 217 días, con vencimiento el 29 de noviembre de este año.

Según Gustavo Neffa, de Research for Traders, "el mercado está pidiendo plazos más cortos" y esto "es una respuesta a ese pedido".

A su vez, Neffa indicó: "La tasa era la tasa mínima, ya no garantizan tasa por si hay sobroferta, pero de fondo, con el paso de los meses irá subiendo".

"Quieren que la tasa sea menor acortando los plazos y eliminando no solo riesgo electoral sino el económico. Estamos transitando una economía con muy poca confianza por parte del mercado. Interpretan que el acortar plazos va permitir mantener un porcentaje de renovacion alta, pero te obligan a tener el vencimiento en un futuro inmediato donde probablemente el riesgo sea mayor. No es una buena medida, si pensás que el riego va a seguir subiendo", opinó Alvaro Di Carlo, financial manager en Hit Cowork.

En tanto, desde una consultora, en off the record, señalaron: "¿Y qué van a hacer en julio? Esto es patear el problema para adelante, me parece".

No obstante, pareciera que el plan del Tesoro estuvo bien estudiado: julio es el mes de menor vencmiento de Letes, u$s 717 millones contra los u$s 2000 millones que se deben pagar en agosto, los casi u$s 2200 de septiembre y los u$s 1450 millones comprometidos para octubre y noviembre.

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital, resaltó que "los vencimientos de Letes de julio son los menos abultados en el horizonte", por lo que consideró que esto va ayudar a que el Gobierno emita antes de diciembre y con una tasa nominal anual de mercado de entre 3% y 3,5%.

“Podría ser una estrategia para evitar mostrar un mayor costo financiero para vencimientos posteriores a las elecciones. Y hay un dato interesante a tener en cuenta: la suba de rendimientos en los bonos en dólares más cortos le van a poner presión a las tasas de Letes”, subrayó Persichini.

Según detalló el Ministerio de Hacienda en el comunicado, la licitación de lunes y martes se realizará "mediante indicación de precio, por sistema holandés de precio único, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019".

La suscripción de las Letes será únicamente en dólares estadounidenses, mientras que las Lecaps podrán suscribirse en pesos o en dólares estadounidenses al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 6 de mayo de 2019.