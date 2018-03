Accionistas del Galicia salen del directorio y entran dueños de Havanna al del Macro

Pablo Gutiérrez, sobrino de Abel Ayerza (uno de los accionistas del Banco Galicia), dejará la vicepresidencia para pasar a ser vice del Grupo Financiero Galicia. Para ocupar ese lugar hay dos candidatos dentro del directorio: Raúl Seoane o Guillermo Pando, quien es de máxima confianza de Eduardo Escasany. En tanto, ascenderán como directores Maria Elena Casasnovas, gerente de Asuntos Legales; y Juan Carlos L’Afflitto, Chief Risk Officer.

Según pudo saber este diario, los accionistas estarán más retirados del día a día del banco y pasarán a ser parte del Grupo Financiero Galicia, dondo sólo recibirán honorarios, cuando antes estaban en los dos lados. La idea es profesionalizar y emprolijar la gestión, de modo que toda la diaria esté en manos de profesionales y los accionistas estén solamente en la holding, ni siquiera en las gerencias generales o de área del banco.

El gerente general, Daniel Llambías, se había ido del banco para ser director del Grupo, pero como asumirá como presidente de Adeba debió renunciar, porque ahora debe ser alguien independiente."Llambías era el cerebro comercial de la banca minorista, mientras Gutiérrez era un técnico impecable y muy buen banquero, similar a Ezequiel Carballo en el Macro, con un gran carácter a la hora de negociar", revelan en la City.

El martes próximo no sólo será la asamblea de accionistas del Galicia, donde se implementarán estos cambios, sino también en el Macro, donde Carballo pone a su gente en el directorio, en reemplazo de la de Jorge Brito. Guillermo Stanley dejará la vicepresidencia, mientras Alejandro Macfarlane dejará el directorio, aunque no estaba muy metido en el día a día del banco, sino que era más un ‘abrepuertas’ de Brito en lo que a contactos políticos se refiere.

Otros que salen del directorio son Constanza Brito (hija de Jorge, que pasa a ser directora suplente), Juan Pablo Brito Devoto, Luis Cerolini, Carlos Videla y Emmanuel Alvarez Agis, que estaba por la Anses.

Ahora entrarán Luis María Blaquier (sobrino de Carlos Blaquier, presidente de Ledesma, es un ex Goldman Sachs que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses), Alejandro Fargosi, Mario Vicens (ex presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina y ex viceministro de Economía durante el Gobierno de Fernando de la Rúa) y Ariel Sigal, un ex JP Morgan y Deutsche.

También ingresarán como directores Damián Pozzoli, quien fue director del Citibank Argentina de 1988 a 1992 y Head de Inversiones del Deutsche Bank desde 1997 hasta el 2003, donde actuó como presidente de Interbaires y Black Gold, y miembro del directorio de Havanna, BGH y Banco Liniers Sudamericano. Estuvo también a cargo de la dirección de la Compañía de Alimentos Fargo en nombre del Deutsche Bank como acreedor fijo de la compañía.

Otro de los ingresantes es Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, empresa que comparte con Pozzoli y con Styanley, al igual que Fenoglio, Reef, KFC, Wendy’s y China Wok. Trabajó en Citibank desde 1980 incluidos algunos años en Citibank New York en el área de Banca de Inversión, y fue vicepresidente de de Planeamiento Estratégico y miembro del directorio de Citibank Argentina.