Acciones locales suman otro día de rojos de hasta 6,8% en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR‘s) cayeron por segunda jornada consecutiva, en un contexto marcado por un nuevo desplome del precio internacional del petróleo, junto al persistente nerviosismo de los inversores por un menor crecimiento mundial.



En línea con los signos de agotamiento que muestran por estos días los mercados financieros, los ADR’s acompañaron la caída en Wall Street, que desde temprano había sido alimentada por los descensos de la bolsa de Tokio, que se desplomó 5,40% en el índice Nikkei, y de las plazas europeas, que perdieron hasta un 2%.



Edenor fue el ADR que más perdió posiciones, tras hundirse casi un 12%, aunque logró recortar sus pérdidas y terminar con un rojo de 6,8%. La acción de la energética fue la que más había ganado el lunes en Wall Street, con una suba de 6,23%.



En tanto, Tenaris descendió 4,7%, Banco Francés un 3,2% ,al igual que Petrobras, mientras que YPF pudo moderar la caída que reflejó el lunes, de 5,2%, para cerrar ayer 2,2% abajo. A su vez, la acción de Pampa Energía logró atemperar la caída que registró el lunes - de 2,29% - para cerrar la jornada de ayer con un descenso de 1,1%. En cambio, las acciones ed Irsa ganaron un 0,5%, mientras que las de TGS subieron un 0,35%.



Argentina está más en sintonía con los mercados internacionales, sobretodo con respecto a la renta variable, sostuvo Rafael Di Giorno, director ejecutivo de Proficio Investment. La fuerte la volatilidad que caracteriza a las acciones, pero también a la relación peso-dólar, afecta doblemente a los ADR, agregó Di Giorno.



Una vez más, la caída del petróleo estuvo en el centro de la volatilidad en los mercados. Es que el Brent perdió ayer un 7,70% hasta u$s 30,32 el barril, mientras que WTI cedió un 5,89% por debajo de los u$s 28 y logró alcanzar niveles que no se veían desde septiembre de 2003.



Ese descenso impactó fundamentalmente en el sector energético de Wall Street, que lideró las pérdidas, con una caída del 2,49%. Sin embargo, el resto de los índices mostraron pérdidas moderadas. El promedio industrial Dow Jones cayó 0,08% mientras que el S&P 500 cayó 0,07%, y el Nasdaq descendió 0,35%.



A pesar de la gran a la obsesión que hay en Nueva York respecto a la cotización del petróleo, un jugador de peso fijará su influencia sobre los mercados esta semana. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, presentará hoy ante la Cámara de Representantes su informe semestral sobre política monetaria, un mes antes de que la autoridad monetaria se reúna de nuevo para analizar posibles cambios en las tasas de interés.



En el actual escenario, las acciones bancarias serán las que ofrezcan en el mercado local la historia más convincente de crecimiento en términos de ganancias, según consignó Raymond James. Esto se debe al bajo nivel de penetración bancaria que hay en Argentina, la capacidad de la banca para crecer bajo condiciones económicas positivas, y la robusta posición financiera-operativa del sector para hacer frente a un crecimiento sin hacer inversiones materiales.