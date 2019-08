Acciones de bancos argentinos en Wall Street anotan bajas tras el anuncio de Lacunza

Las acciones de bancos argentinos en Wall Street sufren pérdidas en el after market luego de conocerse el anuncio del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sobre un reperfilamiento de los vencimientos de letras del Tesoro en pesos y en dólares, en las que las entidades tienen parte de sus inversiones. El papel del Grupo Financiero Galicia es el que más sufre.

Los american depositary receipts (ADR), como se llama a las acciones de empresas extranjeras que cotizan en Nueva York, de bancos argentinos reaccionaron en forma negativa al anuncio.

La ADR de Grupo Financiero Galicia pierde 5,8% después del cierre, luego de haber anotado una baja del 1,01% durante la rueda del día.

Con una baja del 1,89%, el papel de Banco Macro también reaccionaba en forma negativa al anuncio de un reperfilamiento de los vencimientos de letras de corto plazo, y al inicios de un proceso similar para la deuda ley local y ley argentina.

Lo mismo sucedía con la acción del Grupo Supervielle, con su retroceso del 1,72%, mientras que el ADR de BBVA Argentina (ex BBVA Banco Francés) no registraba cambios en el after market luego de haber ganado 1,13% en la rueda.