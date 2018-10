Acciones de Netflix se disparan tras reportar crecimiento récord de suscriptores

Las acciones de Netflix Inc. se dispararon el miércoles un 11% antes de la apertura de Wall Street, luego de que la compañía contuvo los temores de una desaceleración de su crecimiento al sumar siete millones de nuevos suscriptores entre julio y septiembre.

El pionero de los videos en ‘streaming‘ sorprendió a Wall Street al no alcanzar en el último trimestre las nuevas estimaciones de suscriptores, pero las cifras conocidas ayer sitúan su base total de clientes en 137 millones en todo el mundo, dos millones más que las previsiones de consenso.

Al menos ocho corredurías elevaron los objetivos de precios de las acciones y tres de ellas -Morgan Stanley, Goldman Sachs y Raymond James- los aumentaron solo dos días después de reducirlos.

Analistas destacaron las “sólidas tendencias” de la empresa en India y dijeron que programas locales como ‘Sacred Games‘ y ‘Ghoul‘ son un buen augurio para su crecimiento futuro en el país, a medida que Netflix se posiciona en uno de los mercados más poblados del mundo.

“NFLX se abstiene de hablar de un mercado internacional en particular, pero hizo un llamado a un crecimiento en Asia y creemos que la India se está convirtiendo en un factor más importante”, dijo Doug Anmuth, analista de JPMorgan según pubicó la agencia de noticias Reuters.

Goldman Sachs elevó su precio objetivo de la acción de Netflix en u$s 50 dólares a u$s 480. La correduría había reducido anteriormente el precio objetivo del papel de u$s 470 a 430 .

Las acciones de la compañía subían un 11% a u$s 384,51 antes de la apertura de Wall Street.