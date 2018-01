Acciones de Caputo volvieron a operar y se desploman más de 7%

El Merval acentúa su incursión en terreno negativo a media sesión, al caer 2,29 por ciento, hasta situarse en las 34.323,37 unidades.

“La baja tiene que ver con una caída afuera (ADRs) más una toma de ganancias. También preocupa la suba de tasas de interés de los bonos de USA, que encarece el crédito a los emergente”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, en diálogo con El Cronista.

Por su parte, Ramiro Marra, CSO de Bull Market Brokers coincidió en que se trata de una “toma de ganancias” y pidió “prestar atención" porque varias jornadas abre así (en terreno negativo) y después repunta para el final”.

En un contexto de caídas generalizadas, dentro del panel líder la Bolsa de Comercio las bajas más importantes las registran Grupo Concesionario del Oeste (4,24%), Supervielle (4,12%), e YPF (3,92%).

El total negociado en acciones asciende a 225.852.721 pesos, con un balance de 58 papeles en baja, 15 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció que dispuso levantar la suspensión transitoria de la oferta pública de valores negociables emitidos por la constructora Caputo.

El viernes 19 de enero pasado, trascendió que el grupo TGLT compraría el 82% de las acciones de la compañía Caputo.

Desde ese día, la operatoria de la firma fue transitoriamente suspendida debido a que la CNV exigió la presentación de documentación para poder aprobar la operación.

A media sesión, los papeles de Caputo caen 7,74%, a 16,10 cada uno.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 avanza 0,24%, el AY24 retrocede 0,25%, el Descuento en dólares baja 0,98%, el Descuento en pesos se aprecia 0,35%, el Par en dólares resta 0,50%, y el PR15 se contrae 0,55%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) desciende 2,12% ($ 185), el TVPP (en pesos) se hunde 4,55% ($ 10,50), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se valoriza 0,13% (200,25), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se desploma 6,82% ($ 205).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con claro signo negativo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de YPF se hunden 5,02%, a 24,60 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Telecom Argentina (-2,86%, u$s 37,21), Edenor (-2,72%, u$s 60,84), y Pampa Energía (-1,92%, u$s 69,10).