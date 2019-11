Acciones caen hasta 96% en dólares desde máximos de 2018

En las últimas jornadas, las acciones argentinas en dólares quebraron mínimos alcanzados tras el selloff visto luego de las Elecciones PASO y continuaron con la tendencia bajista que vienen registrando desde comienzo de 2018. De esta manera, en promedio las emisoras locales muestran una caída del 82% en promedio, llegando en algunos casos al 96%. Pese a semejante caída, los analistas continúan con cautela respecto de posicionarse en acciones en este momento. Definiciones sobre la deuda y el plan económico de Alberto Fernández son claves para poder comenzar a pensar en posicionarse (o no) en renta variable argentina.

El valor libro de gran parte de las acciones vale menos del 10% de lo que supo valer en los mejores momentos de 2018. Al analizar la caída de las acciones en dólares desde los máximos de 2018, se observa que el sector energético y el bancario están entre los más castigados.

Las acciones de Metrogas pierden 96% desde los máximos, seguido por Edenor, Transener y Transportadora de Gas del Norte que cayeron 93%, 92% y 89% respectivamente. En el sector bancario se registran pérdidas de 88% como el caso de BBVA Argentina, Grupo Financiero Galicia retrocede un 85% y Banco Macro un 84% en dólares. YPF muestra una caída del 76% desde los máximos.

Si bien es cierto que las valuaciones están bajas, aun los analistas no encuentran argumentos solidos para poder comenzar a posicionarse en acciones argentinas ya que no se conoce el plan económico, fiscal, monetario y el tratamiento a la deuda que llevará a cabo el próximo Gobierno.

Para los analistas de Delphos Investment, los valores actuales de las acciones contienen un alto factor político y descuentan "peronismo", pero no "kirchnerismo". Además, anticiparon que si se observan muchos integrantes del gabinete o medidas que permitan inferir una mayor probabilidad de esto último, entonces es posible que las acciones puedan seguir bajando.

“Todavía hay mucho espacio para recorrer tomando como referencia los precios del 2013. Nielsen parece ser un nombre muy razonable para economía. Resta ver la política exterior, energía, banco central y otros aspectos vinculados con los negocios de las empresas. Creemos que empiezan a detectarse niveles de valuación atractivos desde el punto de vista riesgo/retorno. En ese sentido, solo resta esperar por alguna señal que clarifique un poco el panorama en materia de reglas de juego. Por ahora sugerimos mirar, pero no tocar”, señalaron.

A la hora de valuar las compañías, la tasa de descuento resulta fundamental y para ello, la dinámica que tenga el riesgo país resulta determinante para concluir si las acciones se muestran caras o baratas.

La volatilidad a 10 días registrada en el S&P Merval tras las Paso registró su mayor nivel desde 2001

“Las empresas necesitan que el riesgo soberano baje. La renta variable no se va a disociar de la renta fija. Para que eso pase es necesario que se den indicios sobre lo que harán con la deuda (en primer orden), para recién luego encarar los temas de servicios públicos, Leliq , tratamiento de la energía, etc. Un trato amigable sobre la deuda y con una resolución relativamente rápida, puede hacer duplicar en dólares algunas empresas en meses, principalmente bancos. Pero hoy lo más factible es una larga lateralización, que algunos llamarán acumulación, y otros agonía”, sentenció Mazza.

La volatilidad en la renta variable argentina se muestra muy elevada desde 2018 a la fecha. De hecho, la volatilidad alcanzada tras las Paso registró su mayor nivel desde 2001, tocado máximos de 385% en un solo día. Esto implica que el perfil de inversores que deciden posicionarse en acciones es altamente amantes al riesgo, no siendo apto para perfiles conservadores.

Jose Bano, gerente inversiones de Invertironline.com entiende que las valuaciones son exageradamente bajas, aunque a la vez advierte que, en este momento, invertir en acciones argentina es un riesgo alto.

“Creo que en estos momentos hay que analizar sector por sector. Vemos valuaciones que no tienen sentido como, por ejemplo, Central Puerto que en dólares vale un 10% de lo que valía en 2018 me parece exagerado. La valuación de la acción supone que van a castigar y muy fuerte el precio de las tarifas. Sin embargo, no creo que sea el caso ya que no veo una caída mayor en la demanda de energía a la vez que el próximo gobierno no tendrá fondos para solventar un subsidio a las tarifas tan elevados como en épocas pasadas”, dijo Bano.