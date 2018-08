Acciones argentinas se hundieron en Wall Street, pero el dólar atenuó la caída del Merval

En un contexto de bajas generalizadas en los mercados del mundo, el Merval consiguió recortar su caída antes del cierre y finalizó la semana bursátil con un ajuste marginal de 0,19 por ciento, hasta situarse en las 26.856.148 unidades.

Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, explicó en diálogo con El Cronista, los motivos por los cuáles ocurrió este movimiento singular, en el que el principal índice de la Bolsa local concluyó con una baja marginal, en contraposición de la abrupta caída exhibida por las acciones argentinas en Wall Street.

“Básicamente ocurrió porque la suba del dólar atenúa la caída de las cotizaciones en pesos”, detalló.

El billete estadounidense concluyó la semana con un salto de 1,10 pesos y finalizó cotizado a $ 29,80 por unidad, según el promedio que elabora el Banco Central (BCRA).

“No obstante, si a la caída de las acciones en pesos se le suma la devaluación, la baja en dólares acá es similar a la de los ADRs”, puntualizó.

Para Burzaco, "fue un día malo para el mercado local, porque a la caída en pesos de las acciones se le debe sumar la devaluación". “Entonces la caída en dólares es más grande. Es la que reflejan los ADRs”, puntualizó.

Con vistas al arranque de la próxima semana, el director de MB Inversiones deslizó que “el arranque de Argentina estará condicionado por lo que pase en Turquía antes de nuestra apertura y la fortaleza del dólar a nivel global”.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los otros ajustes más importantes los sufrieron Mirgor (6,77%), Metrogas (3,17%), y Cablevisión (2,95%).

¿Qué pasó con los ADRs?

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York concluyeron la semana con claro signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Banco Francés se desplomaron 10,81%, a 10,89 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Macro (8,20%, u$s 51,44), Supervielle (6,11%, u$s 11,06), y Pampa Energía (4,83%, u$s 35,23).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 sumó 0,01%, el PR15 retrocedió 0,97%, el Descuento en pesos se hundió 3,62%, el Descuento en dólares cayó 3,83%, el AN18 saltó 3,68%, el Par en dólares restó 1,73%, el Par en pesos descendió 1,78%, y el PR13 subió 1,18%,

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) retrocedió 1,78% ($ 2,75), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se desplomó 2,77% ($ 140), y el TVPA (en dólares ley argentina) se contrajo 0,36% ($ 137).