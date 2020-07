Acciones argentinas pueden beneficiarse de la batalla sanitaria contra el coronavirus

En el mercado internacional son muchas las empresas trabajando para lograr drogas que mitiguen los efectos del COVID o en el mejor de los casos una vacuna.

No se van a dar soluciones mágicas de un día para el otro, sino procesos con avances y retrocesos, donde se vayan verificando resultados que logren ir combatiendo al virus.

"Esto seguramente implique subas y bajas en las cotizaciones de las farmacéuticas, ya que habrá noticias buenas y también decepciones. En general, para llevar adelante una investigación, lograr aprobaciones a nivel internacional y producir y distribuir un medicamento a gran escala hace falta tener una espalda financiera que difícilmente lo tenga hoy día alguna de las empresas cotizantes en el mercado local", advierte Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

Entre las farmacéuticas locales, las más grandes (Grupo Chemo, Roemmers) no cotizan en Bolsa. En cuanto a Mirgor, Di Giorno recalca que "están fabricando respiradores a razón de mil unidades por mes y seguramente se vendan todos. No son equipos tan caros, pero la oferta tarda en reaccionar a este pico de demanda. Pero Mirgor es una empresa de base industrial, que no creo tenga intenciones de hacer desarrollos en investigación clínica. Sólo se abrió al rubro de equipamiento médico", opinó.

Es de suponer que los grandes nombres de la industria de pharma (GlaxoSmithKline, Pfizer) tendrán beneficios si logran dar tratamiento, cura y eventual prevención, vía vacunas, a la nueva pandemia que afecta al mundo: "Son buenos candidatos porque si un laboratorio pequeño encuentra una cura le conviene aliarse con uno de estos gigantes que tiene el músculo financiero para desarrollarlo, patentarlo, navegar por los duros procesos legales de aprobación y finalmente distribuir globalmente el medicamento", precisa.

Ignacio Abuchdid, presidente de InvertirEnBolsa, está siguiendo a Laboratorios Richmond, dado que la Sociedad Argentina de Infectología, con el apoyo de esa firma, está realizando un estudio con medicamentos que se usan en pacientes con HIV. Es con el objetivo de testear su utilidad en la prevención del contagio del COVID 19 para suministrarle al personal de la salud estatal y privado".

Ramiro Marra, director de Bull Market, comenta que muchos inversores están viendo la posibilidad de cubrirse con activos por el posible rebrote que puede llegar a aparecer: "Aparte, hay muchas expectativas de qué empresas pueden salir beneficiadas en este contexto dentro del ámbito sanitario".

Por lo pronto, apuesta a Richmond, por el estudio preventivo contra el coronavirus; y por Mirgor, que entregó la primera tanda de 1100 respiradores fabricados en Tierra del Fuego al Ministerio de Salud.

Entre los Cedear, le presta atención a los de Astrazeneca, que ya dio detalles de cómo será su vacuna y cuándo empezará a distribuirse; y de Pfizer, cuya efectividad de su vacuna se sabrá para fin de año.

Por última, menciona a las acciones de la farmacéutica Gilead Sciences, que publicó los resultados de dos ensayos clínicos que demostraron la eficacia del medicamento remdesivir para tratar a pacientes gravemente enfermos con COVID 19.

Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital, hoy mira farmacéuticas como Roche y CoSara Diagnosis: "El COVID 19 obliga a gobiernos, hospitales, farmacéuticas y proveedores de aparatología médica a replantear qué tan preparados están para afrontar esta y las próximas pandemias, y las que primero demuestren su capacidad de evolución serán las ganadoras".