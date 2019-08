Acciones argentinas en el exterior moderan suba tras recuperar hasta 11% en premarket

Las acciones argentinas en el exterior moderaban la recuperación tras avanzar hasta 11% en el premarket, tras el desplome de ayer.

Ayer, papeles de bancos llegaron a caer hasta 70% y terminaron la rueda con bajas que rondaron el 50%, en lo que fue un día negro después de las Elecciones PASO, en el que el Gobierno perdió por una verdadera paliza contra el Frente de Todos.

Sin embargo, las acciones mostraban números verdes esta mañana, aunque operadores consultados por El Cronista confiaban que era un reboté clásico pero "la nada misma después de la destrucción de ayer".

Así papeles como Banco Galicia operaban 3,88% arriba y Superville recuperaba 11,34%, mientras Banco Macro avanzaba 3,84%.

Los papeles argentinos recortaba la suba

El arranque mostró avances de más del 10%

"Es bueno si que los números no estén en rojo, pero esto no alcanza y lo más importante, que es la confianza no se recupera de un día para el otro. Esta inestabilidad viene para instalarse salvo que haya un acuerdo político para llegar a octubre con cierta calma", señaló un operador.