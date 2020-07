Acciones argentinas en Wall Street suben más de 6% y la Bolsa casi 3%

Los bonos argentinos arrancan la semana sin grandes cambios, mientras la Bolsa trepaba casi 3% y las acciones argentina en Wall Street trepaban más de 6%.

La expectativa de posibles respuestas por parte de los acreedores luego de que el Gobierno haya afirmado que se mantiene abierto a posibles cambios legales e inflexible a cambios económicos en relación al tema de la deuda. Todos los tramos de la curva de ley internacional se mantienen operando al alza. El 4 de agosto vence el plazo para que los acreedores acepten la oferta.

La parte corta de la curva de bonos de ley internacional muestra leves subas con los Globales 2021, 2022 y 2023 subiendo 0,38%, 0,25% y 0,36% respectivamente. En la parte media de la curva, los bonos a 2026, 2027 y 2027 suben 0,33%, 0,36% y 0,38% respectivamente.

Finalmente, en el extremo mas largo de la curva se evidencian avances de 0,23% para el Bonar 2046 y 0,12% para el bono centenario a 2117

El riesgo país opera a la baja a comienzo de semana y perfora los 2200 para ubicare en 2197, cayendo 23 puntos básicos (1%).

Los Adrs accionea argentinas que operan en Wall Street, trepaban hasta más del 6%, para el caso de los papeles de Cresud, mientras que también mostraban buenas subas los papeles de bancos con alzas de más del 5%.

En tanto, el índice S&P Merval trepaba 2,7% hasta las 49.936 unidades. De esta forma, la bolsa de Argentina operaba en línea con la mejora de sus pares externos ante expectativas de otro paquete de estímulo estadounidense, aunque con la preocupación de que las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que el optimismo en el mercado se mantiene en relación a la deuda

“En la semana entrante llegará la fecha de un nuevo deadline para el canje, aunque muy probablemente se vuelva a prorrogar unas semanas más, en el marco de nuevas negociaciones. El Gobierno tiene una nueva oferta, mientras que los tres principales grupos de acreedores se unieron (por primera vez) y presentaron una contraoferta. La diferencia económica es realmente baja, de unos u$s 3 a u$s 3,5, y eso se suma a algunos pedidos de cambio en la estructura legal. Lo que puede llevar hoy de un acuerdo parcial a una reestructuración exitosa es cerrar en un punto "intermedio" con estos tres grupos. El acuerdo depende de una decisión política, ya que la "pelota" está del lado del Gobierno. Llegado a este punto, no ceder en lo financiero claramente no encontraría racionalidad económica. Mucho menos, en la actual coyuntura”, advirtieron desde PPI.