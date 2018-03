Acción de Twitter cayó a un mínimo al estancarse crecimiento de usuarios

Las acciones de la red social Twitter Inc tocaron ayer un mínimo histórico, un día después de que la compañía dijo que el crecimiento de usuarios se frenó por primera vez desde que comenzó a cotizar en bolsa. Los papeles retrocedieron 4,2% a u$s 14.35, pero durante la rueda llegaron a caer 7,1% hasta u$s 13.91. En lo que va del año acumulan un descenso de más del 35%.

Tras el reporte de Twitter, más de 20 corredurías recortaron el precio objetivo de las acciones de la compañía. Pese a ello, el precio objetivo promedio de la acción estaba en 21 dólares, todavía un 50% por encima del valor actual.

Actualmente, 14 de 45 sociedades de bolsa tienen una calificación de "comprar" para la acción de Twitter, que atraviesa una crisis de confianza entre los inversores, preocupados por sus planes para hacer crecer los ingresos y el número de usuarios.

Lo que ocurrió fue que Twitter anunció que no sumó nuevos usuarios en el cuarto trimestre, confirmando los temores de los anunciantes e inversores por igual. La compañía ha enfrentado una aguda crítica por el lento crecimiento de su audiencia desde su oferta pública inicial en 2013.

Mensualmente los usuarios activos fueron 320 millones en los últimos tres meses del año –el mismo número que la compañía reportó en el tercer trimestre–, aunque los analistas en promedio habían estimado 324 millones. Twitter dijo que dejará de incluir a los usuarios antiguos, con dispositivos móviles que no sean teléfonos inteligentes en su cuenta general. Sin estos llamados "seguidores rápidos SMS", la base de usuarios de Twitter cayó desde el tercer trimestre desde 307 millones a 305 millones, aunque la compañía dijo que desde la finalización del cuarto trimestre ya ha recuperado a esos usuarios perdidos.

Los ingresos en el primer trimestre serán de u$s 595 millones a u$s 610 millones, dijo en un comunicado este miércoles la red social con sede en San Francisco. Eso se compara con una proyección promedio de analistas de u$s 627,6 millones, de acuerdo a los datos recopilados por Bloomberg.