ANSeS seguirá recomprando bonos si siguen bajando

“Lo más lógico sería poner un bid grande (300 palos) en AO20, ya que la emisión son 700: al menos demostrás que querés pagar y te ahorras unos cuantos mangos”, sugiere el presidente de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina.

Habla en la jerga: bid es una oferta y AO20 es el Bonar 2020, que vence el 8 de octubre de ese año, con una emisión de u$s 700 millones, donde la semana pasada la ANSeS intervino comprando.

Si el precio de los bonos soberanos son bajos, la ANSeS saldrá devuelta a la cancha, aunque en realidad quien lo hará será el FGS, que tiene contabilidad separada de la ANSeS, y que en este contexto no va a salir a anticipar sus operaciones, y las que acaban de hacer se reportarán recién en la próxima asamblea. “Se cumple así con lo que indica la ley de mercado de capitales respecto del reporte de operaciones, que no deben informarse enseguida, por lo que se reportarán en la próxima asamblea”, se atajan en la calle Córdoba.

Al frente del FGS sigue en forma interina el secretario general de ANSeS, Alejo Maxit, y como director de Operaciones y de Inversiones quedaron los de carrera. La búsqueda para el estratégico puesto de CEO del FGS sigue abierta, y sigue habiendo entrevistas. Lo que pasa es que hubo un elegido y luego se descartó y retomó la búsqueda. Iba a asumir el ex JP Morgan Vladimir Werning, ex subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Secretaría de Coordinación Interministerial en la Jefatura de Gabinete, quien en un momento fue el economista más escuchado por Marcos Peña, hasta que fue eyectado de Casa Rosada. Cuando iba a asumir en el FGS, desde la política se la bajó el pulgar. Tampoco Werning estaba seguro de querer seguir en Argentina, ya que venía de un asalto violento por la calle, que lo dejó grave. También estuvo a punto de entrar un ex Galicia, Raúl Pasman, pero finalmente las altas esferas no le dieron el visto bueno. Pasaron todas esas cosas y también que Maxit es demasiado bueno al frente. Lo aman en Hacienda y lo aman en Tucumán al 500, donde son los headquarters del FGS. Pero no quiere ser el gerente general, por lo tanto la búsqueda sigue abierta.

En el Palacio de Hacienda son conscientes que todo el mercado le pide que salgan a recomprar bonos para bajar el riesgo país, “pero nadie aclara cómo financiarlo. Si nos lo financian lo hacemos ya. Algunos quieren u$s 1000 millones. No se si está para tanto. ¿Sabés lo que debe tener que aguantarse el DT de la selección? Deben proponerle cosas 10 veces más personas que en temas económicos. Las negociaciones sobre flexibilidad de intervención son parte del tema desde que estaba Sturze”, revelan puertas adentro.

“A todo nivel, en todos los ángulos, con todos los instrumentos. Creer que ayer nos pegó una manzana en la cabeza y se nos ocurrió ir a pedirle al Fondo que estaría buena esa flexibilidad debería exponernos como unos salames. Es que no es un formulario online que completamos para pedir esto o no. El diálogo con el FMI es constante, y ellos ven el mercado igual que nosotros. Hablan con los inversores, y entienden las sensibilidades. Estos temas están constantemente en el debate. ¿Pero si la guita fuera tuya, se la darías a Sandleris para que la use con su discreción?”, pregunta un alto funcionario del Gabinete nacional.

“¿Cómo sería la flexibilidad, qué promedio, cada cuántos días medimos, cada semana? O sea u$s 60 millones por cinco días son u$s 300 millones. ¿Si se gasta u$s 300 millones el lunes, entonces no se hace nada hasta el viernes? ¿O mensual, u$s 300 millones por cuatro semanas, lo que da u$s 1200 millones al mes? O quincenal u$s 600 millones cada dos semanas. ¿Y le ponemos alguna regla o discrecional totalmente?”, se pregunta la alta fuente gubernamental.

“Las reglas podrían ser como lo que tenían en algún momento, si se mueve 2% del cierre anterior podes usar discreción. Y ahí entrás a discutir si es al cierre o al promedio porque te lo mueven con medio palo en el último minuto. Y si el mercado te descubre la regla, te espera y te atiende, con lo cual la regla ya no te sirve y necesitás la discreción. Se torna muy debatible, porque te sacan la foto y deja de servir”, completa el funcionario.

“Algo hay que hacer, pero no es tan obvio cuando se incorporan las restricciones y que quiza pasa más por lo político que por lo técnico, por lo que pasa a ser una decisión política entonces, no es financiera. Si se juntan los dueños del fondo y le dicen al staff que hagan lo que tengan que hacer para que Macri gane, es una discusión política y no necesitan involucrar mucho a los técnicos”, concluye, en estricto off the record.