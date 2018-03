AFIP devolverá más de $ 2000 millones por compra de dólar ahorro y tarjeta

"¿Por qué a mi marido ya le devolvieron la retención de AFIP por dólar ahorro y tarjeta y a mi todavía no?", se quejaron muchas mujeres.

Fue involuntario: lo que sucedió es que, como los CUIT de los varones empiezan con 20 y el de las mujeres con 27, el sistema tomó primero el de ellos.

Pero debido a los reclamos, una vez detectado el inconveniente, desde el organismo recaudador comenzaron a alternarlos.

Durante febrero, 153.000 contribuyentes que no pagan ganancias ni bienes personales recibieron $ 600 millones en concepto de la devolución del 20% por dólar ahorro y del 35% por dólar tarjeta y compras de paquetes turísticos en el exterior durante 2012, 2013 y 2014.

Para los gastos del 2015 habrá que esperar hasta junio, una vez que haya vencido el impuesto a los bienes personales.

En la AFIP prevén devolver otros $ 600 millones durante este mes y cubrir el 60% de los reclamos, aunque siguen entrando nuevos pedidos todos los días, pese a que muchos prefieren no pedir la devolución, por miedo a quedar escrachados y que luego les salga más caro.

Sin embargo, en la Administración Federal de Ingresos Públicos son conscientes que muchos pudieron haber comprado los pasajes en cuotas, ya que muchos pedidos de reintegro es por alrededor de $ 6.000 nada más.

Lo que revisan con atención es si los gastos con tarjeta en el exterior están relacionados con su capacidad contributiva. Detectaron casos de monotributistas que se gastaron $ 50.000 con tarjeta en un viaje, entonces la AFIP los pasó a tributar IVA y ganancias, donde deberán estar por un año (excepto que pueden explicarlo) y, en todo caso, luego darse de baja y volver al monotributo ante una reducción de ingresos.

El cálculo que manejan es que la devolución al dólar ahorro y turismo tendrá un costo fiscal superior a los $ 2.000 millones.

Boom turístico

Aunque el monto podría ser muy superior, si se toma en cuenta que, durante el año pasado, hubo un récord de compras anticipadas para viajar al exterior en 2016, como forma de aprovechar el dólar subsidiado de $ 9.El Gobierno anterior tuvo reclamos de 111.000 personas que no pagaban ganancias ni bienes personales, que esta administración tomó la decisión de pagarlo, al tener la voluntad de cumplir, siempre cuando no se tenga deuda con AFIP.El proceso informático permite pagar hasta 20.000 cuits por día. Quienes tienen cuenta en el Banco Nación se les acredita el dinero en 24 horas por clearing, mientras en el resto de las enrtidades demora entre 48 y 72 horas.La AFIP dispuso un cronograma de devolución de estas percepciones, según el cual los montos hasta $ 6000 se hacen en un pago y los que superen esa cifra, en cuotas de $ 6000. La primera cuota se pagó el 16 de febrero y las siguientes se harán el 11 de marzo, 13 de abril, 12 de mayo, 14 de junio y 14 de julio de 2016. AFIP había eliminado la obligatoriedad del registro de los datos biométricos como requisito para solicitar la devolución, ya que había provocado un aluvión de ciudadanos en las oficinas de las agencias.