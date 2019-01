A una hora del cierre, el dólar mayorista se despabila y crece 25 centavos

El dolar mayorista se despabiló, de un momento a otro saltó 25 centavos, hasta $ 37,25. Durante gran parte de la rueda el tipo de cambio parecía "casi muerto", según palabras de los operadores, sin embargo, a casi una hora del cierre de los negocios, la cotización de despertó.

El Banco Central (BCRA) anunció a las 11hs que tres minutos después comenzaría la subasta por u$s 50 millones. El BCRA se llevó la totalidad a un precio promedio de compra de $ 37,0368, mientras que el precio máximo pactado fue $ 37,05.

Este anuncio, y consiguiente compra oficial, en nada afectó la operataria del tipo de cambio.

En cuanto al billete, se sigue ofreciendo a un promedio de $ 38,07 en las pizarras de los bancos.

En tanto, el precio se encareció 20 centavos en el Banco Nación: se vende a $38,10.

Según Claudio García, operador de Oubiña Cambios, pasado el mediodía el tipo de cambio apenas se movía entre $ 37,05 y $ 37,10. "No sale de ahí. El Central no va a volver a aparecer y por debajo de estos precios el mercado no quiere ir. Está estabilizado en este rango, pero con poco operado", describió García.

La de hoy fue la cuarta subasta consecutiva del Banco Central, pero la segunda por u$s 50 millones. En todos los casos, el organismo se llevó el total licitado.

De todas formas, el dólar se mantiene aún por debajo del piso de la zona de no intervención del BCRA: hoy la banda se encuentra entre un mínimo de $ 37,475 y un máximo de $ 48,497.