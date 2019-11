A un mes del traspaso presidencial: el mercado espera aún más volatilidad

Sólo faltan treinta días para que Alberto Fernández llegue a su despacho de la Casa Rosada y comience a tomar las decisiones que modificarán el curso político y económico del país. Y, si bien en las primeras dos semanas que se dieron desde que se conocieron los resultados en las urnas, la transición resultó más ordenada de lo que se prevía, la expectativa del mercado es que en en el próximo mes se profundice la volatilidad para los activos locales.

Desde el frente externo, las noticias son favorables para los emergentes. "Estamos en un monmento de fuerte apetito por el riesgo, las bolsas mundiales están en máximos históricos y las tasas están bajas, aunque en un nivel que podrían incluso seguir bajando. Aunque no son claras, hay buenas noticias también por el lado de la situación comercial de Estados Unidos y China", afirmó Gustavo Neffa, de Research for Traders, aunque advirtió: "Es cierto que por su situación particular, Argentina está completamente descolgada de esta coyuntura".

Diego Martínez Burzaco explicó: "Se acabó la luna de miel. Vimos a Alberto Fernández negociando con el Fondo y luego sentado a la mesa con Correa, metiéndose en las cuestiones de política exterior con Lula. Esto no hace más que profundizar la incertidumbre. Mientras se estire la agonía y no se den precisiones concretas, vamos a tener turbulencias".

Mientras los inversores le reclaman al presidente electo más definiciones sobre su plan económico y su gabinete para ejecutarlo, la mira está puesta en las señales que se den respecto a la re estructuración de la deuda. Neffa explicó: "Se filtró que habría un 20% quita de capital con tasa de 4% y un reperfilamiento a diez años. Eso daría un poco de upside a los bonos. Si incluso es más laxa hay más espacio para que suban, sobre todo los títulos cortos, como el AO20 y el AY24. No creo que sea algo que se resuelva antes del 10 de diciembre, ni siquiera en los días siguientes. Vamos a ver un verano movido en actividad parlamentaria, con los legisladores trabajando en sesiones ordinarias desde el 10 de dieciembre y la deuda será uno de los temas claves".

En este punto, los analistas de Consultatio encontraron diferencias entre los bonos de legislación extranjera y los títulos con ley local. "Casi todos los ley internacional han subido muy poco desde los mínimos del 3 de septiembre, con excepción del Discount y el bono Par".

Post cepo, el frente cambiario parecería estar un poco más aclarado, pero la brecha entre la cotización oficial y el tipo de cambio implícito podría estirarse. "Por una cuestión de oferta y demanda, veo una presión alcista en el contado con liquidación y en las otras cotizaciones", advirtió Martínez Burzaco.