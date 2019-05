A un año de su renuncia al BCRA, Sturzenegger invierte en una fintech

A pocos días de que se cumpla un año de su renuncia al frente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger despunta en el sector privado uno de los vicios que adquirió al frente de la autoridad monetaria entre 2015 y 2018: el impulso a alternativas tecnológicas que busquen ampliar el acceso a servicios financieros. Claro que, ahora, lo hace con fines de lucro. El grupo inversor en el que es socio acaba de invertir en una fintech que busca ofrecer crédito a trabajadores no bancarizados.

El grupo inversor Latus View, que incorporó a Sturzenegger el año pasado, acaba de cerrar un acuerdo con la fintech argentina Findo. Fundada en 2016 con un capital inicial de u$s 500 mil, se trata de una plataforma digital y una app a través de la cual personas no bancarizadas o sin historial crediticio tradicional pueden solicitar créditos.

Para ello crearon un modelo de scoring mobile (análisis de riesgo crediticio móvil), con datos alternativos, que se optimiza de forma continua con algoritmos basados en aprendizaje automático permitiendo validar la identidad, y verificar el comportamiento y actividad económica de la persona interesada respondiendo a la solicitud rápidamente.

Sturzenegger, que dejó el BCRA el 14 de junio del año pasado después de la primera fase de la corrida contra el peso de 2018, habló de la inversión a través de un comunicado.

“Findo desarrolló una capacidad única para permitir que el no bancarizado o trabajador informal pueda lograr su inclusión financiera; siendo un grupo que invierte en emprendimientos tecnológicos que tienen como propósito el desarrollo de negocios con impacto social Findo era un socio natural. El desafío ahora es ayudarlos a crecer en Latinoamerica, y, por que no, aun más allá”, dijo el ex banquero central, hoy socio de Latus View.

Las partes no revelaron el monto del acuerdo.

“Estamos convencidos de que esta compañía tiene un gran potencial tanto en el país como en la región ya que cuenta con un equipo de emprendedores que trabajan con gran profesionalismo combinando su expertise con tecnología disruptiva para inlcuir al sistema financiero a más del 50% de la población económicamente activa que hoy no tiene acceso al crédito. El equipo de Findo es otra demostración del potencial en talento tecnológico que tiene la Argentina”, señaló Gonzalo Lissarrague, Partner de Latus View a través de un comunicado.

A partir de la firma del acuerdo con Latus View, Findo está abriendo operaciones en otros mercados de la región, comenzando por Paraguay, México y Uruguay.