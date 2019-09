A tres semanas del reperfilamiento, los fondos comunes de inversión normalizaron el 90% de su operatoria

Uno de los sectores que mas sufrieron a la decisión de reperfilar la deuda de corto plazo Argentina fue sin duda la industria de fondos comunes de inversión. La enorme salida de fondos que sufrió la industria implicó una caída brutal en el patrimonio bajo administración de los fondos comunes de inversión local. Luego del reperfilamiento, y ante el temor de ver importantes rescates, la gran mayoría de las familias de fondos decidieron suspender las operaciones de rescates y suscripciones por cuestiones operativas y de sistemas. Al día de hoy, los fondos siguen sin poder normalizarse en un 100%. La industria administra apenas el 17% de lo que supo administrar en abril de 2018.

El Patrimonio bajo administración de la industria de fondos parece buscar normalizarse, con una pérdida esta semana de sólo 1% o $ 9.200 millones, totalizando en activos bajo administración unos $ 655.300 millones.

“Desde las elecciones PASO, el patrimonio de la industria perdió un 25%. En cuanto a la composición, hoy los fondos de Liquidez y Renta Fija representan un 36% y 41% del total, respectivamente”, explicaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Si bien los controles cambiarios incidieron en una pérdida de atractivo en los fondos comunes locales, el golpe de gracia fue sin dudas las PASO primero pero fundamentalmente el reperfilamiento.

A poco más de un mes desde el reperfilamiento, los fondos continúan con problemas operativos.“La industria está teniendo algunos inconvenientes en normalizar su operatoria que se vio afectada ante el reperfilamiento de las letras de corto plazo. Esta decisión tuvo fuerte impacto sobre sobre el universo principalmente de los fondos Fondos de Renta Fija T+1”, comentaron desde PPI.

Como respuesta al reperfilamiento, la gran mayoría de las sociedades gerentes debieron separar de sus carteras las letras de personas físicas que no deberían verse afectadas por el reperfilamiento de la deuda. Además, debieron agrupar en nuevos fondos a personas jurídicas y a personas físicas que suscribieron luego del 31 de julio pasado, conforme describe la norma.

“El punto es que operativamente es un proceso complejo, que necesita la intervención no sólo de la sociedad gerente sino también de la Caja de Valores y otros organismos. Este proceso aún no está finalizado, lo que está llevando a que muchas Administradoras no puedan proceder en tiempo y forma a los rescates de algunos fondos”, aclararon desde PPI.

En el mismo sentido, un portfolio manager de una administradora líder en el mercado local afirmó que la operatividad de los fondos aun se mantiene con ciertos problemas y retrasos.

“Un cambio de semejante magnitud en las reglas de juego y las expectativas de los inversores no puede ajustarse tan rápido. Todo lleva tiempo y es normal que, a esta altura de los acontecimientos, muchos fondos continúen con problemas operativos. En circunstancias normales no deberíamos tener problemas de ningún tipo, pero este mercado es distinto y hay que adaptarse. Además, la volatilidad del mercado y las restricciones cambiarias también jugaron en contra para hacer que los fondos estén 100% en condiciones de operar normalmente”, explico el portfolio manager.

Aun así, vale remarcar que si bien no está 100% operativo la industria, el avance que se hizo en tan poco tiempo es destacable. Desde el mercado afirmaban que, algo que debía encontrarse una solución y adaptar los sistemas a semejante cambio pudo haber tardado al menos dos meses. Sin embargo, en menos de dos semanas el 90% de la industria esta operativa nuevamente.

Con una administración aproximadamente de u$s 6200 millones por el total de la industria, implica que la totalidad de los fondos gestiona apenas el 17% de lo que solía administrar en abril de 2018, cuando supo administrar cerca de u$s 36.600 millones. La devaluación, sumado a la baja de los precios de los activos y los importantes rescates, empujaron a registrar semejante merma en el capital administrado.

Impacto de los controles cambiarios en los fondos Latam

Tras el reperfilamiento de la deuda, la cual fue muy mal recibida por el mercado, el Gobierno se vio forzado a implementar controles cambiarios, restringiendo la compra a empresas y solo u$s 10.000 a personas humanas. Esta decisión naturalmente tuvo sus impactos en la industria de fondos.

“El comportamiento de la brecha (creciente tras los controles), está llevando a que muchos FCI Latam no tomen más suscripciones en dólar MEP, y sólo hagan con Cable. Algo que también está afectando a la industria de estos fondos que buscan, básicamente, permitir la diversificación del riesgo argentino en las carteras”, asumieron desde PPI.

Finalmente, otro gerente de inversiones de un fondo local acerco sus dudas sobre como se va a operar con aquellos fondos bimonetarios en circunstancias de controles cambiarios.

“No queda claro cómo van a accionar algunos fondos que operan en forma bimonetaria. Es decir, antes un inversor podía suscribir fondos en dólares, entregando pesos así como también en moneda dura. Lo que no queda claro es si aquel que entrego pesos recibirá pesos de esos fondos bimonetarios o dólares. En el caso en que reciban pesos, no queda claro a que dólar se entregaran los fondos. Son tantas cosas a resolver en tan poco tiempo que aleja las condiciones normales de inversiones”