A tres meses del piso del mercado, el Wall Street sube 40%: sectores ganadores y perdedores en esta crisis

Se cumplen tres meses de que el mercado alcanzó un piso el 23 de marzo pasado, en pleno escenario de pánico por la crisis del coronavirus y su impacto económico a nivel global. Desde entonces, el mercado americano subió 38% en promedio, con sectores que avanzaron mas y otros que avanzaron menos. Sin embargo, si se lo toma desde comienzo de año, la foto muestra que hay sectores que quedaron más golpeados que otros, con las tecnologías como grandes ganadores de la actual crisis.

Desde el 23 de marzo a la fecha, el S&P500 sube un 38,5% mientras que el Dow Jones subió un 39%. El tecnológico Nasdaq subió un 43,4%. Hay sectores que tuvieron una mejor performance que los índices de referencia y hay sectores que se comportaron peor. Por ejemplo, el sector industrial de EEUU subió un 40% mientras que el de entretenimientos avanzó un 42%.

Otros sectores estuvieron más en línea con los índices de referencia como el caso de las aerolíneas que avanzaron un 37%, el financiero que sumo un 34% o el de salud que ganó un 33% desde el 23 de marzo a la fecha. Finalmente, hay sectores que ganaron menos que el S&P500 como el de servicios (28,5%) o el de consumo (21%)

Si bien la foto del último trimestre es positiva, si se observa desde comienzo de año se observa una disparidad importante entre las distintas industrias, dejando ganadores y perdedores.

Los grandes (y casi únicos) ganadores de la actual crisis es el sector tecnológico que se ubica un 15% por encima de los máximos de comienzo de año. Todo el resto de los sectores operan con pérdidas respecto de comienzo de año.

El S&P500 se ubica un 4% debajo de los valores de enero, mientras que el Dow Jones cae un 9,5%. Los sectores que más de cerca se le ubican son el de salud que pierde un 2,7% en este 2020 y el de consumo que retrocede un 6,5%. Un poco más alejado se encuentra el sector de servicios con una baja del 10% y con una dinámica similar a la observada en los mercados emergentes que también caen un 10% en lo que va de 2020.

Entre los sectores que más golpeados quedaron tras la crisis son el sector aerocomercial que cae un 45% en 2020, seguido del sector energético que retrocede un 35% y el de hostelería y ocio que cae 34%. Las acciones de Brasil por el caso también pierden un 36% en 2020.

José Ignacio Bano, Gerente de Research de InvertirOnline remarcó que si bien hubo una recuperación, la misma no fue homogénea y hay sectores que permanecen muy golpeados como aerolíneas, turismo, petróleo, etc.

“Después de la fuerte caída de los mercados, cuando se desato la pandemia del coronavirus, vimos una recuperación importante. Aun así, la recuperación no fue pareja. Por un lado vemos el industrial Dow Jones todavía esta 13% debajo del máximo, mientras que el selectivo s&p 500, que es más amplio, se ubica 8,5% debajo de los máximos previos a la pandemia. El tecnológico Nasdaq esta en máximos históricos. Entender un poco la composición de cada uno de estos índices nos permite entender la actual situación”, afirmó.

Bano destacó que, por ejemplo, el sector de aerolíneas quedó muy golpeado mientras que el de tecnológica quedó muy beneficiado por la pandemia.

“Las aerolíneas operan con muy bajo margen y luego del parate, les va a ser muy difícil repagar la deuda por lo que es posible que queden golpeadas por un buen tiempo. En cambio, el sector de tecnología los beneficia ya que la pandemia generó cambios que llegaron para quedarse. La utilización de los datos en la nube beneficia a compañías como Amazon como Microsoft y que difícilmente las compañías o la gente deje de usar los servicios de estas compañías una vez que se termine la pandemia”, dijo el gerente de research de InvertirOnline.

Por su parte, Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), afirmó que ante la contracción repentina de la economía global impuesta por la pandemia, la reacción ágil de los gobiernos permite ilusionarse con una recuperación más rápida q en otros momentos. A la vez que coincide con Bano en cuanto a la fortaleza del sector tecnológico en Wall Street en esta crisis.

“Si bien las empresas tecnológicas parecen poder sobrevivir mejor al aislamiento social en sus distintas formas en el mundo, una buena parte de esa condición ya se refleja en precios en muchos casos superiores al brote del virus. Efectivamente, muchas empresas han visto sus ventas aumentadas por la necesidad de adaptarse al teletrabajo. Dicho esto, las acciones más rezagadas son las de aquellas cuyo negocio aún no se proyecta de manera tan fácil en la nueva normalidad como el turismo , el transporte o el consumo . Por último, los grandes bancos aun no recuperan sus valores, en parte por la dificulta que les impondrá el horizonte más extendido de tasas cercanas a cero que se evalúan como necesarias para estimular las economías en todo el mundo.

Un mundo con mayor volatilidad financiera

Sin dudas que este 2020 será recordado por la enorme volatilidad con la que operó el mercado. No solo vimos entre febrero y marzo una caída histórica sino que desde finales de marzo se observó una recuperación igualmente histórica por las magnitudes tanto en la caída como en la recuperación. Esta dinámica también esta explicada por la volatilidad observada en el mercado. A medida que caían las acciones en febrero y marzo, la volatilidad se disparó y desde finales de marzo a la fecha, la misma cayó. Aun así, el VIX se estabilizó en un nivel elevado de 34%, por encima del promedio de 25% de largo plazo.

Los analistas de Bull Market Brokers resaltan la volatilidad con la que operan las acciones en Wall Street .

“Ya no podemos seguir hablando de un mercado de toros o de osos, este es un mercado canguro, y son subidas y bajadas en un rango de precio, aún este lejos de valor. La Fed aún tiene varias cartas para jugar, y en un año electoral y con la presión que ejerce la casa blanca, la posibilidad que salgan a comprar acciones en algún momento hasta septiembre u octubre, es muy alta aunque dicha compra será "reactiva" al evento de caída, es decir, no se anticipará”, dijeron desde la compañía.

Paulino Seoane, senior trader de Balanz explicó que el riesgo de rebrote de casos de coronavirus es un tema a seguir de cerca para el futuro de las acciones.

“Es difícil de determinar si veremos un nuevo sell-off como en febrero. Un dato a tener en cuenta es que en EE.UU. está apareciendo una segunda ola de contagios. SI bien ya no será como la primera porque el virus ya no es desconocido, habrá que ver la magnitud que esta segunda ola alcanza para medir su impacto en los mercados y la economía. En este último tiempo los precios subieron mucho. Entendemos que una corrección es posible, ya que sería sana también para depurar un poco el mercado, pero -de todas formas- no vemos factible que los volvamos a ver los precios en el rango de mínimos que ya hubo”, dijo Seoane.

Estrategias

Si hay algo que deja como lección la dinámica de estos casi siete meses de 2020 es que la incertidumbre es elevada aunque al mismo tiempo el mercado da oportunidades de compra mas que interesantes. Al observar la fuerte recuperación de los activos financieros en los últimos tres meses da cuenta de que si bien hay oportunidades, el momento de compra es clave para poder aprovecharlas.

Mirando hacia adelante, Bano considera que las valuaciones reflejan un mundo completamente distinto respecto del que vivíamos hace tres meses atrás.

“En estos meses de pandemia hubo muchas medidas monetarias y fiscales que cambiaron al contexto económico en el que se desarrollan las compañías y los agentes. Las valuaciones así lo reflejan ya que no estamos en el mismo mundo político y financiero respecto del que estábamos hace tres meses. Por otro lado, las malas noticias de la pandemia siguieron llegando con la curva de contagios alta, 8 millones de casos y casi 500.000 muertos. Hoy el riesgo de rebrote se incrementa aunque hasta ahora las malas noticias no le pegaron mucho al mercado y por ello pienso que estos niveles de precio podrían quedarse. Si las malas noticias se intensifiquen, a partir de ello podríamos volver a ver una recaída”, explicó el especialista.

En cuanto a las oportunidades, desde Bull Market ven valor en acciones de compañías productoras de metas y las mismas pueden canalizarse via la compra de Cedears.

“Estamos recomendando posicionarse en metales, Yamana Gold (AUY) y Barrick Gold. Seguimos en metales hasta la semana previa a la convención demócrata. Creemos que el oro podría intentar subir entre u$s 100 y u$s 120 extra este verano boreal. A su vez, reducimos exposición en todas las tecnologías, y solamente mantenemos Netflix ya que es una plataforma pro-cuarentena. Adicionalmente, vemos empresas de refugio como WalMart y podría servir para los que piensen que este invierno en Argentina la brecha podría volver a escalar a valores de 75% respecto del contado con liquidación”, explicaron.