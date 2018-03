A pesar de Yellen, Santa Fe y Raghsa emitieron en el exterior

En plena suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), dos emisores argentinos se animaron a emitir deuda por un total de u$s 350 millones en el mercado internacional. Se trata de la desarrolladora inmobiliaria Raghsa –creadora, entre otros, de los edificios Le Park– y la Provincia de Santa Fe. "Al haber mucho interés por los bonos argentinos, el efecto del alza de tasas de la Fed sobre la deuda se ve compensado por la demanda", explicó Sebastián Maril, de Research for Traders.

El martes, al mismo tiempo que Yanet Yellen informaba que incrementaba el rango de su tasa de referencia a 0,75%-1%, Raghsa colocó un bono de u$s 100 millones a 7 años con un cupón de 7,375%. El objetivo de la emisión fue rescatar un bono previo –y más caro– de la compañía.

Ayer, en tanto, la provincia de Santa Fe colocó u$s 250 millones en los mercados internacionales, a 6 años, con una TIR de 7%. "La provincia terminó de emitir los u$s 500 millones que la Legislatura le había autorizado el año pasado y tuvo una demanda de 800 millones", indicó Sebastián Maril.

Para las próximas semanas, se espera la emisión del soberano en francos suizos por una suma que oscilará entre los u$s 1500 y los u$s 2000 millones, tal como informó el Ministro de Finanzas, Luis Caputo. Además, Sebastián Maril apuntó: "Es probable que Argentina vuelva a emitir a mediados de abril, cuando vence el Bonar X. La idea sería que el bonista que cobró el Bonar X tenga la opción de seguir invirtiendo en Argentina".

Los argentinos empezaron el año con buena cantidad de emisiones, ya que no solamente se financió el soberano, sino también Aeropuertos Argentina 2000, Genneia, Pampa Energía, AES, Entre Ríos y La Rioja. Sin embargo, en las últimas semanas las colocaciones internacionales se habían frenado. Todavía quedan pendientes las emisiones de YPF, por u$s 1000 millones; Central Puerto, que buscará hasta u$s 400 millones; y Cablevisión.

Sobre la estrategia de financiamiento de YPF, el especialista de Research for Traders señaló: "Cuando la semana que viene coloque el soberano, el mercado habrá tomado bonos de emisores argentinos por u$s 13.000 millones. Ante esa inundación de activos argentinos, se rumorea que YPF, en lugar de salir con un bono típico, podría hacer un proyect finance. Esto consiste en tomar un préstamo con uno o dos bancos internacionales a un plazo menor al de un bono, por ejemplo a 18 meses, y luego ir renovando ese crédito".

En referencia a las colocaciones que puedan darse en el futuro, Maril anticipó: "Los negocios van a venir por el sector de la infraestructura y la energía, tal como muestran las emisiones que ya se hicieron este año". Sin embargo, advirtió: "El riesgo país argentino todavía es alto. Por lo tanto, el mercado va a poner más mercados antes de financiar a aquellas empresas que no sean conocidas en el ámbito internacional".