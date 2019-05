A la sombra de un peor clima global, YPF Luz busca mañana u$s 50 millones

YPF buscará colocar mañana en el mercado local deuda a dos años por u$s 50 millones, una suma que podría ser superior si la demanda acompaña y siempre que la tasa resulte conveniente para la empresa petrolera.

La propuesta de YPF Energía Eléctrica o YPF Luz, filial de la petrolera, incluye también al público minorista, ya que el monto mínimo a invertir es de tan solo u$s 300 "y múltiplos de 1 por encima de dicho monto".

La petrolera apuesta por las energías renovables; el monto obtenido se invertirá en centrales termoeléctricas y eólicas.

La licitación de Obligaciones Negociables (ON), cuya calificación es A1 (Moody’s), se da en un marco difícil, dado que si bien el mercado local se presentaba más estable al cierre de la semana pasada, con un dólar en baja, el riesgo país contenido, y el pago de más de u$s 1600 millones del Bonar 2014 de esta semana beneficiaban la colocación, el recrudecimiento de la disputa comercial entre Estados Unidos y China genera turbulencia entre los emergentes, porque los inversores abandonan estos mercados para refugiarse en activos más seguros, al menos, hasta que termine la tormenta.

En cuanto a la tasa, en la City especularon con que los inversores exigirán al menos un 10%, tomando en cuenta que un bono corporativo de similares características ronda el 9,8% en el mercado secundario.

"Esta semana, además de YPF, coloca deuda Irsa, que busca entre u$s 30 y u$s 300 millones en mercado local, ya que actualmente el mercado internacional está cerrado para el país. Son dos nombres premium, que no deberían tener problemas para lograrlo, sabiendo que la Fed mantuvo la tasa de referencia sin cambios y sabiendo que estos cimbronazos deberían parar pronto", opinó el director de FinGuru, Sebastián Maril.

En cuanto al monto que podría colocarse, Maril no descartó que pudiera ser mayor, superar los u$s 50 millones, pero aclaró que todo dependéra de la tasa: "Si la tasa es muy alta puede ser pan para hoy y hambre para mañana. La clave es llegar a los u$s 50 millones. Si comparamos los bonos internacionales de YPF, hay que recordar que tienen pago semestral y no trimestral como los de ley local, pero aún así, uno que vence en 2021 con un cupón 8,5% ahora está en 9,8% en el secundario, por lo que la ON nueva debería salir arriba de 10%".

Por su parte, el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco sostuvo que la opción es "atractiva, porque seguramente cortará a 9,5% o 10% y le permite al inversor pequeño participar", no obstante, recordó que el riesgo político lo atraviesa, por el 51% de capital estatal de YPF.

En esa línea, agregó: "En 2017 seguro veíamos masividad y sobredemanda. Hoy hay que esperar a ver cómo les va".

Según indicaron en la City, el timing fue bien pensado. "Creo que por ahí la intención de YPF fue colocar esta ON esta semana y ofrecerla como oportunidad a los inversores minoristas que cobran renta del Bonar 2024, una buena alternativa para aquellos que no quieren bonos soberanos", señaló Martínez Burzaco. Este bono paga mañana u$s 1624 millones entre capital e intereses.